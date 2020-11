Le GCHQ «  lance une opération  » pour arrêter la propagande anti-vaccin en ligne

Le GCHQ a lancé une opération pour lutter contre la propagande anti-vaccin diffusée en ligne au milieu d’une percée dans la recherche d’un vaccin efficace.Les allégations anti-vaccin ont considérablement augmenté depuis le déclenchement de la pandémie, dont une grande partie proviendrait de Russie. L’agence d’espionnage britannique utilise maintenant des outils développés pour empêcher le matériel créé par l’État islamique de se répandre contre la propagande anti-vaccin. Le président russe Vladimir Poutine « absolument déplorable » (Photo: AP) En juillet, le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis et le Canada, ont accusé les services de renseignement russes de cibler les universités et les chercheurs dans le but de voler la recherche sur les vaccins, avec le National Cyber ​​Security Center (NCSC ) intervenant pour offrir plus de protection aux institutions impliquées.Le mois dernier, la Russie a également été accusée d’avoir mené une campagne de désinformation Le premier ministre Boris Johnson lors d’un point de presse à Downing Street (Photo: PA) Boris Johnson a déclaré que des allégations anti-vaccinales ont été diffusées en ligne pour saper la confiance dans un vaccin britannique contre le coronavirus en diffusant des images brutes, des mèmes et des clips vidéo en ligne pour tenter de discréditer son développement. «Ne retenez pas l’eau». « J’espère que beaucoup de gens n’écouteront pas ce type d’argumentation », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, a qualifié la campagne de « désinformation minable » et de « tout à fait déplorable ». Plus tôt ce mois-ci, le NCSC a également révélé qu’il avait protégé le Royaume-Uni de plus de 700 cyberattaques au cours des 12 derniers mois, les derniers rapports de désinformation ont été signalés lorsque la Russie a lancé une campagne sur les médias sociaux soutenue par l’État pour promouvoir son propre vaccin dans le monde. dont plus d’un quart étaient liés à la pandémie de coronavirus.Le gouvernement, les experts en cybersécurité et les militants de la sécurité en ligne ont à plusieurs reprises mis en garde contre la menace de désinformation et d’autres contenus trompeurs, en particulier pendant la pandémie.Les géants de l’internet tels que Facebook, Google et Twitter l’ont ont pris des mesures pour diriger les utilisateurs vers des sources officielles concernant Covid-19, mais ont également été critiqués pour leur rôle dans la diffusion du contenu. nt sur aucune de ses questions opérationnelles.

k2 Ski Sans Fixations K2 Missconduct Femme Ce ski enchaine les podiums et ne montre aucun signe de vouloir s'arrêter de dominer le monde du freestyle, surtout avec le soutien total de l'Alliance K2. Il procure la confiance nécessaire pour se lancer sur la ligne la plus engagée du park et il est ultra solide pour résister aux réceptions les plus