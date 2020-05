Le gardien du Temple de la renommée LeBlanc endure une crise de santé après l’accouchement

Karina LeBlanc savait que la vie allait changer lorsqu’elle deviendrait mère.

Mais le gardien du Temple de la renommée de Canada Soccer ne s’attendait pas aux montagnes russes terrifiantes qui ont suivi la naissance de sa fille Paris, avec de graves problèmes de santé forçant LeBlanc à retourner à l’hôpital avant d’avoir à endurer une auto-quarantaine agonisante de 14 jours à la maison loin d’elle. nouveau née.

Paris Karina-Kobe LeBlanc-Mathot est arrivée le 24 mars, au son des « Trois petits oiseaux » de Bob Marley dans la maternité.

« Beautiful & Perfect », a tweeté LeBlanc, qui réside maintenant à Miami où elle est directrice du football féminin pour la CONCACAF qui couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.

LeBlanc a célébré son 40e anniversaire six jours plus tard, marquant l’occasion avec une photo d’elle et de son mari Jason Mathot embrassant leur petite fille sur la plage au coucher du soleil.

« Le reste de ma vie sera le meilleur de ma vie », a-t-elle écrit. « Je vous souhaite la même chose à tous. »

Deux jours plus tard, le couple courait à l’hôpital avec le bébé Paris serrant le doigt effrayé de LeBlanc.

LeBlanc souffrait d’essoufflement, effrayant à tout moment mais surtout maintenant à cause de COVID-19. Après avoir décrit ses symptômes à son médecin par téléphone, on lui a dit de se rendre immédiatement à l’hôpital.

Là, ils ont découvert que l’essoufflement était le résultat d’une accumulation de liquide dans les poumons causée par une insuffisance cardiaque et une pression artérielle dangereusement élevée.

Après avoir stabilisé LeBlanc, les médecins ont choisi de la renvoyer chez elle après trois jours – craignant une exposition supplémentaire possible au COVID-19 à l’hôpital. Cela signifiait 14 jours de plus loin de Paris et essayer de rester calme pour maintenir sa tension artérielle.

De retour chez elle en auto-quarantaine, LeBlanc a détaillé ses problèmes de santé dans une publication vidéo sur les réseaux sociaux qui a attiré près de 180 000 vues. Un jour plus tard, elle a posté une vidéo brute et émotionnelle d’elle regardant son bébé dans les bras de son mari de l’autre côté d’une porte vitrée.

« Je t’aime, je t’aime tellement, Paris. Tellement. Maman t’aime. Oh mon Dieu », dit LeBlanc, la voix brisée.

Il y a eu plus de larmes – cette fois heureuses – lorsque LeBlanc a finalement retrouvé sa fille le 17 avril après 17 jours d’intervalle.

Et la fin heureuse continue. La santé de LeBlanc s’améliore même si elle reconnaît que les pics émotionnels et les vallées ont fait des ravages.

« Aujourd’hui, c’est une bonne journée », a-t-elle déclaré lundi dans une interview. « Mais les femmes qui accouchent, il y a des montagnes russes émotionnelles de toute façon.

« Je ne me plains pas du tout, je vais beaucoup mieux. Mais je ne me trompe pas non plus en pensant que ça va être facile de naviguer à partir d’ici. »

Surtout LeBlanc est reconnaissant.

Reconnaissante, sa fille est en bonne santé et pour les médecins qui les ont soignées. Reconnaissant à son mari pour son rôle de parent unique alors qu’elle n’était pas en mesure d’aider (leurs parents étaient tous les deux censés les rejoindre mais leur voyage a été interrompu par la pandémie).

Reconnaissant à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont tendu la main avec des messages de soutien. Et surtout reconnaissant pour sa foi.

« Tout dans mon esprit m’a donné un million de raisons pour lesquelles les choses allaient être mauvaises. Mais avoir la foi, savoir que cela passerait aussi, et que j’irais au bout », a-t-elle déclaré.

Elle a commencé à faire des entrées de journal, documentant ce pour quoi elle était reconnaissante plutôt que de demander pourquoi cela lui arrivait.

« Parce que croyez-moi, je me suis demandé pourquoi », a-t-elle déclaré.

Mais finalement, sa foi a triomphé, lui donnant la conviction qu’elle s’en sortirait. « Et il y aurait quelque chose de mieux pour cela à la fin.

« Évidemment, être réuni avec ma fille et mon mari était ce qui était mieux pour moi. Mais pour moi, en le traversant, je sais que je suis plus fort maintenant pour tout ce qui va arriver dans ma vie. »

Il y avait encore des moments effrayants.

En tant qu’ancienne athlète d’élite qui a remporté 110 sélections pour le Canada entre 1998 et 2015, LeBlanc connaît son corps. Un drapeau rouge gonflait dans ses jambes, ce qui n’était pas inhabituel après l’accouchement mais pas aussi grave qu’elle l’avait.

Lorsqu’elle s’est réveillée une nuit avec des difficultés à respirer – «Je cherchais de l’air» – la ruée vers l’hôpital a suivi.

« Cela est passé de » OK, c’est effrayant « à » Oh mon Dieu, c’est ça? « », Se souvient-elle.

« Chaque émotion m’a frappé à ce moment-là … Pour moi, je me disais » Est-ce ça? Je viens de rencontrer ma fille. Est-ce tout ce que je vais avoir avec elle? « »

Lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital, seul LeBlanc a été autorisé à entrer en raison d’un verrouillage du COVID-19.

« Cela est passé d’effrayant à solitaire et j’étais juste remplie de peur », a-t-elle déclaré.

Un scanner a montré le liquide dans les poumons. Les médecins croient que son corps n’a pas complètement traité qu’elle avait accouché.

Elle a finalement passé un test d’anticorps COVID-19, qui est revenu négatif pendant son auto-isolement. Mais on lui a dit que cela ne l’a pas nécessairement effacée et le choix a été fait de rester en quarantaine plutôt que de retourner à l’hôpital pour un autre test et de risquer une nouvelle exposition.

Depuis, de nombreuses mères se sont ouvertes à elle, racontant leur histoire et leur offrant soutien ou suggestions.

« Cela m’a certainement aidé à comprendre que nous traversons tous quelque chose. Nous tous en ce moment », a déclaré LeBlanc.