Le gameplay et la coopération de Marvels Avengers seront dévoilés le 24 juin

Cela fait un moment que Crystal Dynamics n’a pas partagé de nouvelles images de Marvel’s Avengers en action. Heureusement, l’attente de voir plus se terminera dans environ un mois. Le 24 juin, l’équipe de développement assemblera une «table de guerre» pour un flux consacré au gameplay et à la coopération du titre.

Les détails concernant le flux ont été dévoilés sur le compte Twitter officiel de Marvel Avengers, avec une vidéo des développeurs. Découvrez-le ci-dessous:

Nous nous sommes réassemblés à la maison et travaillons pour terminer notre mission. Nous avons hâte de vous montrer un nouveau gameplay et une nouvelle coopération dans notre premier flux Marvel’s Avengers WAR TABLE le 24 juin! #Remonter pic.twitter.com/fi4DxuYwZk – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 27 mai 2020

Selon la vidéo, le flux War Table est une réponse à la situation actuelle entourant le coronavirus. Oui, le travail à domicile et d’autres initiatives de quarantaine se sont révélés difficiles à développer dans son ensemble. Cependant, le Marvel’s Avengers l’équipage a l’impression que les «nouveaux défis» alimentent sa passion.

De plus, la fin de la vidéo indique exactement à quoi s’attendre pendant le flux. Apparemment, les fans peuvent s’attendre à un nouveau regard sur les nouvelles bandes-annonces, le gameplay coopératif et les missions d’histoire.

La dernière grosse nouvelle concernant Marvel’s Avengers est venu sous la forme d’une fuite de trophée. À moins que les choses ne changent, il semble que la liste complète des trophées soit disponible en ligne, spoilers inclus. Une telle fuite est arrivée dans la foulée du dévoilement de deux éditions spéciales de Square Enix – Deluxe et Earth’s Mightiest.

L’édition Deluxe comprend un pack de tenues Obsidian exclusif, six plaques signalétiques Obsidian et un accès anticipé de 72 heures. Pendant ce temps, Earth’s Mightiest offrira aux clients une multitude d’articles physiques, y compris une statue de Captain America, Hulk Bobblehead, un boîtier en acier, une boucle de ceinture Black Widow et un accès anticipé de 72 heures.

Marvel’s Avengers arrive sur PlayStation 4, PC et Xbox One plus tard cette année, le 4 septembre, et devrait également sortir plus tard pour PS5 et Xbox Series X.

[Source: Marvel’s Avengers on Twitter]