Le gambit de la reine: pourquoi le rétro des années 60 semble si frais en 2020

Pourquoi?

De toute évidence, la série est une production visuellement chic qui réinvente le jeu de 64 carrés avec une valeur de production et un design somptueux. Le co-scénariste et réalisateur Scott Frank filme la série limitée dans une palette de couleurs sobres et désaturées de tons terreux et de pastels contemporains. Des séquences comme un montage de tournoi d’échecs dans une université de l’Ohio se déplacent en rythme virtuel avec les orchestrations grandioses «Classical Gas» de Mason Williams. Associé à un montage qui réduit ses adversaires à des carrés sur l’écran, Beth et les téléspectateurs regardent soudainement une mer de pions vaincus, et son véritable rival (un Thomas Brodie-Sangster délicieusement odieux) qui attend à travers le terrain comme une contre-culture ringard monarque.

C’est clairement un retour visuel, mais l’attrait de la série ne réside pas vraiment dans son décor des années 60. Au lieu Le gambit de la reine me rappelle une autre époque où le divertissement intelligent pour adultes sur le sacrifice, disons Chariots de feu ou Amadée, pourrait être régulièrement anticipé et célébré… dans les salles de cinéma. Basé sur le roman du même nom de Walter Tevis en 1983, Gambit de la reine ressemble à une histoire d’opprimé pointue de cette époque – un voyage de héros pour les adultes où la superpuissance du protagoniste est l’intellect et les échecs sont sexy. Est-ce un fantasme? Peut être. Mais c’est une situation que beaucoup trouvent réconfortante à un moment où ils s’inquiètent de savoir si l’intelligence et les institutions qui devraient être aussi solides qu’un livre de règles d’échecs suffisent à gagner la journée.

Avant que Scott Frank ne déchiffre le code pour en faire une mini-série, il y a eu des tentatives d’adaptation antérieures Le gambit de la reine. Le quasi-accident le plus célèbre était l’espoir de Heath Ledger de transformer l’histoire en ses débuts de réalisateur avec Ellen Page dans le rôle de Beth Harmon. Ce film s’est effondré après la mort tragique de Ledger en 2008, mais d’autres tentatives d’adaptation de ce fil remontent à sa publication des années 80, avec des cinéastes comme Michael Apted et Bernardo Bertolucci attachés à un moment ou à un autre.

Il est facile de comprendre pourquoi cela aurait séduit en tant que film il y a plusieurs décennies. Avec l’accent mis sur la jeune Beth Harmon luttant contre la toxicomanie et rassemblant un assortiment d’alliés de ses ennemis vaincus alors qu’elle se lève pour affronter les Soviétiques dans le ventre de la bête de Moscou, c’est l’histoire de Cendrillon d’un anti-héros – une avec des tiges, des bas , et la toujours fiable Vodka Gibson. Pourtant, contrairement à tant d’autres fils anti-héros, notre outsider est une femme qui prend des pilules et qui a des aventures: Ann-Margret enfin avec un siège à la table.

Partager : Tweet