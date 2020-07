Le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G de Samsung pourraient être moins chers que vous ne le pensez

Samsung Galaxy Fold

C’était toucher-et-aller là-bas pendant un certain temps, mais en fin de compte, c’est à peu près gravé dans la pierre que le deuxième appareil de pliage horizontal de Samsung sera en effet voir la lumière du jour au début d’août, comme tout le monde l’avait initialement supposé.

Avec la suite Galaxy Fold, on s’attend largement à ce que son nom change légalement en Galaxy Z Fold 2, ainsi que la fuite approfondie Note 20 et Note 20 Ultra, il existe également une dérivation compatible 5G du tout premier smartphone pliable verticalement de Samsung qui a toujours fait l’objet d’une annonce officielle lors de l’événement virtuel Unpacked du mois prochain.

Bien que le Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 n’ont jamais été les secrets les mieux gardés du monde, c’est aujourd’hui la toute première fois que nous voyons une source fiable aborder la question des prix de détail à la fois en détail et avec spécificité. Bien que ces centrales flexibles ne soient évidemment pas ce que nous considérons traditionnellement comme bon marché, leurs prix de départ semblent assez conformes à leurs conceptions sophistiquées et à leurs spécifications de pointe et rien au-dessus de ce niveau.

Près de deux mille dollars pour le Galaxy Z Fold 2 5G

Selon des initiés anonymes cités par la publication coréenne presque toujours fiable ETNews, le « prix magasin » du Galaxy Fold 2, sans aucun doute compatible 5G, alias Z Fold 2, est « temporairement fixé » à 1 990 $. Cela se trouve être exactement autant que Samsung a initialement facturé le Galaxy Fold dans son pays d’origine, ainsi que 10 dollars au nord du PDSF américain du produit de première génération en difficulté.

Gardez à l’esprit que l’OG Le Galaxy Fold manque de connectivité 5G aux États-Unis, mais ce n’est qu’une des nombreuses mises à niveau « gratuites » prévues pour le Galaxy Z Fold 2. Comparé à son prédécesseur, ce méchant garçon devrait faire un bond de géant en termes de durabilité ainsi qu’avec la même technologie Ultra Thin Glass utilisée par la 4G LTE limitée Galaxy Z Flip pour renforcer une construction intrinsèquement fragile.

Voir aussi Lucifer Saison 5 Théories: Deckestar Baby pourrait être vu dans la prochaine saison à venir Rendu de concept Galaxy Z Fold 2

Peut-être que les changements les plus importants verront l’écran principal de 7,3 pouces et l’écran de couverture de 4,6 pouces du Galaxy Fold 2019 augmenté de taille à environ 7,6 et 6,2 pouces respectivement, sans parler de la résolution sera améliorée, les lunettes presque entièrement éliminées et le panneau principal équipé d’une fonctionnalité de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Naturellement, le Le Galaxy Z Fold 2 5G sera également tout autour plus puissant, ainsi que plus polyvalent dans le département d’imagerie que son prédécesseur, donc dans l’ensemble, ce chiffre approximatif de 2000 $ semble plus que juste pour sans doute l’un des plus grands smartphones du monde (au moins sur papier) devrait être publié cette année.

Malheureusement, Samsung pourrait avoir du mal à répondre à la demande mondiale au cours des premiers mois de disponibilité, ce qui n’empêche pas l’entreprise de se fixer un objectif d’expédition annuel relativement ambitieux de 3 millions d’unités.

Moins de 1400 $ pour le Galaxy Z Flip 5G

Combien coûtent la vitesse 5G, une amélioration de la puissance de traitement et certains nouvelles couleurs chics vaut la peine? Rien, du moins si l’on en jugeait sur la base des rumeurs de prix du Galaxy Z Flip 5G. Ceci est essentiellement identique au PDSF coréen du modèle 4G, ce qui signifie presque certainement que le Z Flip 5G vous coûtera 1380 $ aux États-Unis avec un Snapdragon 865 SoC sous son capot.

Fuite du rendu du Galaxy Z Flip 5G en bronze mystique

Il reste à voir si cela signifie également que la variante Snapdragon 855+ uniquement LTE sera considérablement réduite ou entièrement abandonnée après la 5 août Shindig déballé. Il reste également à voir si le Galaxy Z Flip 5G sera effectivement commercialisé d’ici la fin de l’année, comme Samsung aurait du mal à produire en masse cet appareil et le Z Fold 2 5G.

Cela fait ses débuts en 2020 à moindre coût La version Galaxy Fold Lite est hautement improbable, même si à bien des égards, elle se révélera probablement beaucoup plus facile à assembler, en remodelant des pièces et composants plus anciens et moins chers.