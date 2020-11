Le Galaxy S21 Ultra 5G prendra en charge le S Pen, mais il y a un hic

Le S Pen est la caractéristique déterminante de la série Galaxy Note depuis son introduction en 2011. Mais dix ans plus tard, il semble Samsung prévoit d’étendre bientôt sa portée.

Il pourrait également annoncer des étuis spécialement conçus pour contenir le S Pen. Après tout, sans emplacement dédié sur le smartphone de nouvelle génération, perdre le stylet bien évalué sera beaucoup, beaucoup plus facile. La seule chose qui reste incertaine à ce stade est de savoir si le S Pen pris en charge est identique à celui proposé sur le Série Galaxy Note 20, une version légèrement mise à jour, ou peut-être même celle qui sera incluse sur le Galaxy Note 21.

Qu’est-ce que le Galaxy S21 Ultra offrira d’autre?

Selon les fuites les plus récentes, Samsung a décidé d’équiper le Galaxy S21 Ultra d’un énorme écran AMOLED de 6,9 ​​pouces offrant une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier sera associé à la technologie LTPO, ce qui signifie qu’il ajustera le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché et économisera finalement la batterie.

Les fabricants d’Android, dont Samsung, sont connus pour choisir des lunettes latérales ridiculement minces et des mentons plus épais. Avec le Galaxy S21 Ultra, cela change, car il devrait offrir des lunettes uniformes appelées « Blade Bezels ».

Pendant ce temps, assis à l’arrière sera un appareil photo principal de 108 mégapixels de nouvelle génération. Le capteur Isocell HM1 est présent sur les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra, mais le Galaxy S21 Ultra fera le saut vers un capteur Isocell HM3.

Configuration de la caméra Samsung Galaxy S21 Ultra

Tout cela serait couplé à une énorme batterie de 5000 mAh, à la prise en charge d’une charge rapide de 45 W et au chipset Qualcomm Snapdragon 875 ou Exynos de nouvelle génération. Un minimum de 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est également extrêmement probable.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra sera dévoilé lors du prochain événement Unpacked, qui devrait avoir lieu le 14 janvier 2021. Les précommandes aux États-Unis débuteront le même jour, et la même chose pourrait se produire en Europe.

En termes de date de sortie réelle, les livraisons de toute la série Galaxy S21 devraient commencer le 29 janvier 2021. C’est de loin la date de lancement la plus ancienne d’une gamme phare Galaxy S de l’histoire.

Le Galaxy S21 Ultra, tout comme le Galaxy S20 Ultra, ne sera disponible qu’en noir et argent. Samsung enregistre ses coloris plus aventureux comme le rose et le violet pour les modèles phares moins chers.