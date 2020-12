Le Galaxy S21 de Samsung pourrait être beaucoup moins cher que son prédécesseur

Selon certaines rumeurs, Samsung réduirait les prix de la famille Galaxy S21.

Le modèle de base pourrait commencer à seulement 849 $, tandis que le S21 Ultra pourrait coûter 1299 $.

Cela pourrait contribuer à la fois à la pandémie et à la concurrence contre des rivaux comme Apple.

Samsung et de nombreux autres fabricants de téléphones ont progressivement augmenté les prix de leurs téléphones ces dernières années, mais cela pourrait ne pas être vrai en 2021. Comme SamMobile rapporte, une rumeur sud-coréenne suggère que Samsung pourrait réduire le prix de départ de chaque modèle Galaxy S21 par rapport à son prédécesseur équivalent.

Le géant de la technologie voudrait vendre le Galaxy S21 de base à un prix compris entre 850 et 899 dollars, bien en dessous des 999 dollars pour le Galaxy S20. Le S21 Plus se situerait entre 1050 $ et 1099 $, bien en dessous du coût officiel de 1199 $ du S20 Plus. Passez au S21 Ultra et vous pourriez payer « seulement » 1250 $ à 1299 $ au lieu des 1399 $ du S20 Ultra.

Le pronostiqueur, Landsk, a affirmé que la fourchette de prix du Galaxy S21 était «en discussion» et que Samsung n’avait rien confirmé. Ne soyez pas surpris si ces prix changent quelle que soit leur précision.

Ce ne serait pas un geste choquant. Samsung, comme d’autres fabricants de téléphones, fait face à un marché sombre où la pandémie de COVID-19 a nui aux ventes. Une baisse de prix pourrait mettre le Galaxy S21 à portée de personnes qui autrement ne pourraient pas l’envisager.

Il y a aussi la question de la concurrence. L’iPhone 12 ordinaire d’Apple commence à 799 $ avec un écran OLED net et d’autres mises à niveau qui le rendent assez bon pour remplacer des modèles plus anciens et plus chers. Samsung voudra peut-être fixer le prix du Galaxy S21 plus près de ce niveau pour éviter de perdre des clients qui pourraient être prêts à changer. Il y a aussi beaucoup de rivalité entre les autres fabricants d’Android, y compris les téléphones chinois à prix agressif de Xiaomi et Oppo. Cela peut être moins une branche d’olivier pour les acheteurs soucieux des coûts et plus une question de survie.