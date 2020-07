Le Galaxy S20 Fan Edition 5G de Samsung aura un gros point commun avec le S20 et le S20 +

Appareils photo Galaxy S20 et S20 +

Même si Samsung se prépare à dévoiler les Galaxy Note 20, Note 20 Ultra et Galaxy Fold 2 la semaine prochaine, on a presque l’impression qu’il y a plus d’excitation autour du Galaxy S20 Fan Edition ces derniers temps.

Cet héritier apparent de la sortie début 2020 Le Galaxy S10 Lite ne devrait faire ses débuts commerciaux qu’en octobre, mais bien que nous n’ayons pas encore eu une seule fuite visuelle, les spécifications et les fonctionnalités du téléphone sont déjà à peu près totalement ouvertes.

La dernière rumeur « confirme » et détaille une pièce très importante du puzzle révélé la semaine dernière, comme Univers de glace prolifique de fuite , alias @UniverseIce, est en mesure de corroborer une similitude intéressante entre la prochaine variante S20 FE et les membres existants de la famille haut de gamme Galaxy S20.

Ne laissez pas les apparences vous tromper

Vous devez être bien conscient à présent que les spécifications des appareils photo des smartphones peuvent être trompeuses, avec un nombre de mégapixels plus élevé équivalant souvent à des compétences inférieures en photographie réelle. Le jeu de tir principal 108MP au son absolument dingue à l’arrière du Le Galaxy S20 Ultra, par exemple, est loin d’être le meilleur au monde, tandis que le L’appareil photo principal 48MP du S10 Lite ne l’emporte évidemment pas sur les performances d’imagerie du S10 et du S10 +, qui « se contentent » d’un objectif 12MP au son médiocre pour la photographie « normale ».

En parlant de capteurs 12MP, le S20 et le S20 + ont tous deux conservé ce nombre de mégapixels plus tôt cette année, et on s’attend maintenant à ce que la S20 Fan Edition fasse de même. Cela peut ressembler à un déclassement par rapport au Galaxy S10 Lite susmentionné, mais Ice Universe pense que les trois membres non Ultra de la liste S20 partageront plus que le même nombre de mégapixels pour leurs principaux vivaneaux arrière.

Apparemment, le Galaxy S20 FE est configuré pour utiliser exactement le même capteur d’image Sony IMX555 que le S20 et S20 +, ce qui pourrait être une déception pour les gens qui s’attendent à Samsung pour utiliser son nouvel objectif Isocell GN1 50MP maison. Là encore, bien que ce capteur particulier sonne certainement bien, ses capacités et ses performances dans le monde réel sont largement inconnues.

Pendant ce temps, le Les S20 et S20 + peuvent prendre des photos absolument magnifiques dans des conditions d’éclairage idéales (et même pas si idéales), ce qui nous laisse espérer que le Galaxy S20 Fan Edition ne décevra pas non plus dans ce département particulièrement important de nos jours.

La caméra principale ne sera de toute façon pas le principal argument de vente

Pour être juste, le système d’imagerie dans son intégralité ne semble pas aussi impressionnant que certaines des autres spécifications et fonctionnalités du Galaxy S20 Fan Edition 5G, combinant cet objectif principal de 12MP avec un autre capteur de 12MP (très probablement configuré pour être en charge de l’ultra- grand angle), ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels équipé de la fonctionnalité de zoom optique 3x.

Dans l’ensemble, ce n’est certainement pas mal mais ce n’est pas aussi génial que l’essentiel garanti Processeur Snapdragon 865, prise en charge 5G intégrée, batterie massive de 4500 mAh et écran fluide à 120 Hz. Nous parlons ici d’une fiche technique largement supérieure à ce que le « régulier » La note 20 aura raison, et pourtant, le S20 FE compatible 5G devrait coûter environ 800 $ aux États-Unis lorsqu’il sera finalement mis en vente.

Tout bien considéré, ce mauvais garçon ressemble à un champion absolu de la valeur des poids lourds sur le papier, avec un tas d’autres choses passionnantes, y compris la résistance à l’eau IP68, un écran de 6,7 pouces environ avec une résolution décente et un design moderne avec un adolescent. une petite perforatrice aurait également été sur les cartes.