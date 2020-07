Le Galaxy Note 9 vieillissant de Samsung est de retour sous les projecteurs à un prix irrésistible

Malgré ce que leurs noms pourraient suggérer, le 2018-libéré Le Galaxy Note 9 n’est évidemment pas à 11 générations derrière les prochains Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Mais le combiné de 6,4 pouces avec un processeur Snapdragon 845, un système de double caméra arrière de 12 mégapixels et un écran Infinity non perforé en remorque devient en effet un peu long dans la dent, c’est pourquoi vous ne pouvez plus l’acheter directement auprès de Site officiel américain de Samsung dans une variante déverrouillée.

Du côté positif, cela signifie également que les quelques détaillants autorisés qui ont encore le téléphone avec le S Pen en stock le vendent à des rabais absolument époustouflants pour vider leur inventaire. Amazon, par exemple, organise une promotion de 24 heures seulement vous offrant la possibilité de gagner jusqu’à 600 dollars sur le prix catalogue Note 9.

Naturellement, la configuration d’entrée de gamme n’est pas aussi fortement marquée, allant 500 $ de moins que son PDSF de 999,99 $ avec 128 Go d’espace de stockage interne et 6 Go de RAM. La baisse de prix de 600 $ est bonne pour la version 512 / 8GB, qui coûte normalement 1249,99 $.

Bien sûr, facturer au nord de mille dollars pour un appareil mobile de près de deux ans avec, enfin, des spécifications de deux ans à la fin de 2020 serait absolument insensé, mais cela ne fait pas de cet Amazon « deal du jour » aucun moins attrayant pour les fans de stylets hardcore avec un budget serré. Et oui, le géant du commerce électronique a en quelque sorte beaucoup d’unités Galaxy Note 9 à sa disposition pour vous permettre de choisir parmi les teintes Midnight Black, Lavender Purple et Ocean Blue en ce qui concerne les deux variantes de stockage.

À bien des égards, le Samsung Galaxy Note 9 ne montre pas son âge un peu, arborant un écran objectivement magnifique avec une résolution de 2960 x 1440 pixels et des lunettes ultrafines tout en emballant un chipset haut de gamme indéniablement obsolète qui est néanmoins nettement plus rapide que les nouveaux processeurs haut de gamme de milieu de gamme sous le soleil.

Vous obtenez également un emplacement pour carte microSD et une prise casque, ainsi qu’une batterie lourde de 4000 mAh et la dernière version officielle d’Android avec la dernière itération One UI en haut. Pas mal pour aussi peu que cinq benjamins avec une garantie américaine standard incluse et une prise en charge complète de tous les principaux réseaux sans fil, de T-Mobile et AT&T à Verizon et Sprint.