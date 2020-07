Le Galaxy Note 20 Ultra arborera probablement le nouveau Gorilla Glass Victus, le Note 20 prendra du recul

Corning a annoncé une version considérablement améliorée de son verre Gorilla appelé Victus.

Auparavant, l’entreprise avait l’habitude de choisir entre améliorer la résistance aux chutes ou aux rayures, mais cette fois-ci, elle a travaillé sur les deux. Le Gorilla Glass Victus peut survivre à des chutes jusqu’à 2 mètres (6,5 pieds) sur des surfaces rugueuses et dures et est deux fois plus résistant aux rayures que le Gorilla Glass 6, qui offre une résistance aux chutes de 1,6 mètre (5,25 pieds).

The Verge rapporte que la résistance aux chutes répétées s’est également améliorée. Le Gorilla Glass Victus peut survivre à 20 gouttes de 1 mètre, en hausse par rapport au taux de survie moyen de Gorilla Glass 6 de 15 gouttes.

Aussi génial que ce son, le Victus n’est pas invincible, et des morceaux de saleté et de métal à l’intérieur de votre poche et de votre sac à main pourraient voler et provoquer une égratignure.

Comme les précédentes versions de Gorilla Glass, Victus protégera également les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils portables.

Les nouvelles améliorations entraînent une hausse des prix, mais Corning insiste sur le fait que le coût sera compensé car les fabricants devront faire face à moins d’écrans rayés. La société affirme également que les facteurs de performance baissent et grattent fortement dans les décisions d’achat et que les consommateurs sont prêts à payer une prime pour cela.

Un autre domaine dans lequel le Galaxy Note 20 sera à la traîne du Note 20 Ultra

le Le Galaxy Note 20, qui devrait présenter un design à écran plat et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, restera fidèle au Gorilla Glass 5, semble-t-il, vieux de deux générations à ce stade.

tidbit: il y a Gorilla Glass 5 à l’avant du Note20. Ultra a Gorilla Glass 7 et un cadre en acier « AL 7S10 ». – Roland Quandt (@rquandt) 23 juillet 2020

Côte à côte, Samsung travaille aussi apparemment avec Corning sur un verre Gorilla Glass pliable, qui, espérons-le, sera prêt d’ici l’année prochaine.