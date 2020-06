Le Galaxy Note 20 est l’aboutissement des erreurs stratégiques de Samsung

Cet article peut contenir des opinions et opinions personnelles de l’auteur.

Un rôle aussi crucial que la reprise rapide de la Chine a sans aucun doute joué dans cette solide performance mondiale du nouveau leader du marché, Samsung ne peut pas blâmer toutes ses lacunes sur les effets occidentaux de la pandémie de coronavirus. La vérité est que la famille Galaxy S20 n’était tout simplement pas assez excitante pour conjurer une baisse importante de la demande globale phare qui a eu un impact beaucoup moins important sur les autres fournisseurs.

Peut-être plus important encore, le trio S20 ne s’est pas senti suffisamment raffiné pour justifier sa structure de prix extravagante, avec le module de caméra à l’arrière du modèle Ultra se révélant largement décevant et un nombre inhabituel de bugs et pépins paralysant l’expérience utilisateur de plusieurs manières différentes. En fin de compte, la liste des combinés ultra-haut de gamme publiée au début de 2020 était un raté, mais parce que l’industrie mobile évolue toujours à un rythme rapide et fou, Samsung aura la chance de réparer les choses en moins de deux mois.

Moins c’est parfois plus

Au lieu de tenter sa chance et de travailler sur quelque chose de spécial pour effacer la mémoire médiocre de la gamme Galaxy S20, la société semble se concentrer sur trop de produits et de segments de marché. En théorie, cela crée plus de chances pour le géant de la technologie de se démarquer et de récupérer son mojo, mais en réalité, ce pourrait être la mauvaise stratégie à adopter au mauvais moment.

Il y a un temps et un lieu pour inonder l’industrie de tout ce que vous avez et jeter des idées contre le mur pour voir ce qui reste, mais pendant une pandémie qui menace de paralyser la chaîne d’approvisionnement à chaque étape du processus de production d’appareils comme le Galaxy Note 20 et Fold 2, il n’est probablement pas sage d’expérimenter trop. Surtout quand ces expériences n’apportent rien de nouveau à la table.

Exemple concret, la Note 20. « régulière ». Cela commence à ressembler de plus en plus à une variante édulcorée de Note 20 Lite ou Note 20e, ce qui serait tout à fait correct si Samsung pouvait trouver un moyen de gifler un prix raisonnable sur la rumeur 6.4- combiné pouces avec un écran plat 60Hz. Mais parce que cela semble peu probable, il est difficile d’expliquer pourquoi la société s’accroche à la stratégie de sortie à deux modèles.

Il est également inutile d’étiqueter le Galaxy Note 20+ en tant que Remarque 20 Ultra maintenant que nous connaissons le capteur d’imagerie 108MP et la fonction 100x « Space Zoom » sont en grande partie des gadgets. En fait, les capacités 100x ne reviennent même pas, alors qu’est-ce qui en fera exactement un appareil « ultra »?

Coupez la graisse!

Bien sûr, ce n’est pas tout ce que Samsung prévoit de dévoiler au cours des prochains mois, et même si je suis certainement aussi excité que le prochain futuriste passionné de technologie pour le Galaxy Fold 2, je suis également déçu d’entendre l’inventaire pourrait être limité jusqu’en 2021. Encore une fois, COVID-19 est le coupable présumé de cette situation, mais à un moment donné, il nous semble que nous devons tenir les entreprises au moins en partie responsables de tous ces déploiements retardés et contraintes de production.

Ce n’est pas comme si quelqu’un s’attendait à ce que le vaccin soit prêt ou que le virus disparaisse maintenant, alors Samsung aurait vraiment dû penser à l’avance et essayer de ne pas se retrouver dans cet endroit. De toute évidence, je ne sais pas exactement ce qui retarde la fabrication en série des Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G, mais quelque chose me dit que les problèmes auraient pu au moins être réduits en ignorant ce dernier modèle et le Galaxy Note 20 (Lite) susmentionné.

Imaginez ceci. Une L’événement Unpacked en ligne, début août, a donné un aperçu d’un seul modèle Galaxy Note 20 avec le design et les spécifications de la Note 20 Ultra et une suite du Galaxy Fold original avant les débuts commerciaux communs (et larges) des deux quelques semaines après cela. .

Samsung aurait-il pu réussir quelque chose comme ça? Je le pense absolument. Aurions-nous manqué la variante édulcorée de la Note 20 et le Z Flip compatible 5G avec un processeur plus rapide? Certainement pas. Honnêtement, avez-vous déjà entendu quelqu’un se plaindre de la puissance « modeste » ou des vitesses 4G LTE des Galaxy Z Flip? Je ne pense pas.

Mais attendez, il y a plus

Des produits plus superflus devraient être commercialisés dans un avenir proche, à savoir, notamment: deux variantes de la Galaxy Tab S7 (pour une raison quelconque) et une paire d’écouteurs sans fil véritablement de forme étrange. Ce n’est pas que je ne comprends pas pourquoi Samsung doit déployer un rival direct pour les AirPods Pro avec suppression active du bruit sur le pont, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi le Galaxy Buds Live doit ressembler à ça. En outre, le Les Galaxy Buds + sont sacrément proches de la perfection, même sans ANC, donc la société aurait certainement pu prendre son temps avec la prochaine génération.

Oui, Samsung, vous pouvez prendre une pause de temps en temps et travailler plus longtemps sur un appareil pour améliorer et affiner sa conception. Cela inclut les Tab S7 et S7 +, qui semblent à peu près identiques à la Galaxy Tab S6, et oui, même à la Galaxy Watch 3.

Tout simplement parce qu’il existe deux tailles d’iPad Pro, cela ne signifie pas la meilleure façon de menacer La domination d’Apple sur le marché consiste à privilégier la quantité à la qualité. Pendant ce temps, le nom de Galaxy Watch 3 ne trompe personne. Cette chose ressemble énormément à la Galaxy Watch 1, et si les capacités de surveillance ECG et de détection des chutes ne sont pas activées, une version d’août semble totalement futile.

Dans l’ensemble, il est incroyablement ennuyeux de voir Samsung sur le pilote automatique, prêt à inonder les magasins de produits dont il a besoin pour respecter ses horaires et stratégies habituels plutôt que d’écouter les demandes en évolution rapide des consommateurs durement touchées par la santé et l’économie crise.