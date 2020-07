Le Galaxy Fold 2 pourrait coûter plus cher que le premier téléphone pliable de Samsung

Le Galaxy Fold 2 pourrait coûter un peu plus cher que son prédécesseur.

Cela suggère que la baisse de la demande attendue en raison de COVID-19 pourrait ne pas affecter les pliables de Samsung.

Le Galaxy Buds Plus n’est peut-être pas non plus fourni avec le téléphone pliable.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports ont suggéré que le Galaxy Note 20 pourrait être un prix un peu inférieur à celui du Galaxy Note 10, au moins en Corée du Sud. Désormais, il semble que les prochains téléphones pliables de la société ne bénéficient pas d’un traitement similaire.

Selon un média sud-coréen ETNews (via SamMobile) le prix actuel du Galaxy Fold 2 en magasin est fixé à 1 990 $, soit environ 10 $ de plus que le prix du Galaxy Fold.

La rumeur veut que Samsung baisse le prix du Galaxy Note 20 d’environ 40 $ en Corée du Sud en réponse à la baisse de la demande au milieu de la pandémie de coronavirus, mais l’attrait des appareils pliables pourrait empêcher une baisse de prix similaire.

Selon les rumeurs, les prévisions de ventes suggèrent que Samsung s’attend à une demande plus élevée de pliables. Le Galaxy Fold 2 pourrait vendre environ six fois plus d’appareils par an que son prédécesseur. Le Fold original s’est vendu à un peu moins de 500 000 unités au cours de sa première année malgré son avance difficile jusqu’à son lancement.

Plus cher ou non, les utilisateurs peuvent ne pas obtenir beaucoup de goodies avec leur nouveau pliable. ETNouvelles signale que Samsung n’associera pas une paire de Galaxy Buds Plus avec le téléphone souple. Le premier Fold a été vendu avec une paire de Galaxy Buds, valant toujours ~ 108 $. Au moins, il semble que les acheteurs recevront un chargeur avec l’appareil.

Quant aux autres appareils pliables de Samsung, le Galaxy Z Flip 5G arriverait à 1370 $, le même prix que le modèle LTE d’origine.

Il est probable que la prochaine vague de pliables restera plus chère que les produits phares traditionnels de Samsung, mais si vous vous en tenez à un pliable moins cher, vous aurez peut-être de la chance. ETNouvelles rapporte qu’une «version économique» du Galaxy Fold pourrait être lancée avant la fin de l’année.

