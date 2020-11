Le Galaxy A51 5G abordable de Samsung est encore moins cher que d’habitude déverrouillé

Alors que l’étonnamment peu coûteux Le Galaxy S20 FE 5G a beaucoup fait l’actualité ces derniers mois, Samsung vend en fait non pas un mais deux autres smartphones compatibles 5G à des prix encore plus bas que 600 $ aux États-Unis.

Nous parlons du milieu de gamme Galaxy A51 5G et A71 5G, tous deux en vente au moment de la rédaction de cet article à des rabais intéressants sur Amazon dans des variantes déverrouillées compatibles avec tous les principaux fournisseurs de services sans fil des États-Unis.

Le Galaxy A51 5G, quant à lui, est peu susceptible de bénéficier d’une réduction de prix plus importante que celle disponible aujourd’hui de si tôt, donc si vous recherchez une bonne affaire compatible 5G cette saison des vacances, vous voudrez peut-être appuyer sur la gâchette et vaincre la ruée. . Le combiné de 6,5 pouces peut être acheté pour 100 $ de moins que son prix régulier de 499,99 $ dans une seule variante de stockage de 128 Go et un travail de peinture noire.

Cela équivaut à une réduction très intéressante de 20%, apportant le smartphone raisonnablement puissant et incontestablement élégant à égalité avec les goûts de TCL 10 5G UW de Verizon et le REVVL 5G, une exclusivité T-Mobile. Si vous envisagez d’activer le Galaxy A51 5G de Samsung sur Verizon, vous devez garder à l’esprit que le signal 5G à bande basse «nationale» de l’opérateur est pris en charge (aux côtés des vitesses 4G LTE, bien sûr), mais malheureusement, il ne peut pas en être de même. a dit à propos du réseau ultra large bande 5G basé sur mmWave, ultra rapide.

Sinon, c’est un appareil assez rêveur pour son prix nouvellement réduit, avec tout, d’un écran Super AMOLED pointu avec une perforatrice centrée moderne à un plus que respectable 6 Go de RAM, un SoC Exynos 980 décent, une batterie lourde de 4500 mAh, un quad arrière -Système de caméra de face comprenant un capteur d’imagerie principal de 48MP et un selfie de 32MP.

Avant de prendre votre décision d’achat finale, vous pouvez également envisager la 4G LTE uniquement Galaxy A51, qui coûte actuellement 75 $ de moins que son prix catalogue de 399,99 $ avec un processeur Exynos 9611 légèrement plus lent sur le pont, ainsi qu’une mémoire de 4 Go et une capacité de batterie de 4000 mAh. Tout le reste est le même, remarquez-vous, et donné l’état désordonné du paysage 5G du pays, cette version de l’A51 mérite certainement votre considération.