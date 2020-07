Le gala des Emmy Awards 2020 sera virtuel à cause du coronavirus

C’était un secret de polichinelle, mais la United States Television Academy l’a finalement confirmé. Le gala des Emmys 2020 Awards sera diffusé virtuellement le 20 septembre comme mesure de prévention contre le coronavirus. Après l’annonce des nominations, les producteurs du gala ont envoyé les personnes impliquées se préparer à participer depuis leur domicile ou le lieu de leur choix.

Légende

« Comme vous l’avez probablement deviné, nous n’allons pas vous demander de venir au Microsoft Theatre du centre-ville de Los Angeles le 20 septembre. Cette année continuera d’être la plus grande soirée de l’industrie télévisuelle … mais nous viendrons après vous!« fait remarquer la lettre. » C’est toujours la plus haute distinction à la télévision, et Nous ne voulons jamais perdre l’importance d’être nominé et peut-être de gagner un Emmy, mais nous le ferons de la bonne manière pour le moment.« précisent-ils.

Les producteurs assurent qu’ils mettront au service des stars la technologie la plus avancée avec des caméras et un éclairage professionnels dans cette 72e édition. Toute une « équipe de premier plan de techniciens, producteurs et écrivains » pour travailler en étroite collaboration avec Jimmy Kimmel, à nouveau hôte de la cérémonie. Alors, chaque candidat peut apparaître à l’écran avec ses « proches ou toute autre personne avec qui il choisit d’être, à votre domicile ou à un autre endroit de votre choix. «

Quant à la tenue, l’Académie a une devise: « Viens comme tu es, mais fais un effort! ». Voici comment ils le définissent: « Si vous voulez porter des vêtements de cérémonie, nous adorerions, mais si vous êtes au Royaume-Uni et qu’il est 3 heures du matin, vous voudrez peut-être être en pyjama de créateur et enregistrez depuis votre lit! », clarifie la déclaration.

En direct sur ABC

Le gala sera diffusé aux États-Unis par ABC, dont l’intention est «d’offrir une diffusion en direct à la fois festive et sûre». « Nous sommes impatients de partager des informations avec vous dans les semaines à venir alors que nous solidifions nos plans pour la plus grande soirée à la télévision », a ajouté la lettre signée par Kimmel et les producteurs Reggie Hudlin, Ian Stewart, Guy Carrington et David Jammy.

Gardiens en tête

Les nominations du 28 juillet dernier ont laissé « Watchmen » le grand gagnant avec un total de 26 nominations, dont la meilleure série limitée, catégorie dans laquelle il rivalisera avec ‘Unorthodox’, ‘Mrs. America »,« Little Fires Everywhere »et« Creedme ».

La meilleure série dramatique est contestée par «The Crown», «Ozark», «Stranger Things», «The Handmaid’s Tale», «Succession», «Better Call Saul», «Killing Eve» et «The Mandalorian». Vous pouvez consulter le reste des nominations sur ce lien.