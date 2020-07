Le gagnant de la loterie honore le pacte de 28 ans et partage le jackpot de 17 millions de livres sterling avec un ami

Les amis Tom Cook et Joseph Feeney ont juré en 1992 que si l’un d’eux gagnait le jackpot Powerball, ils partageraient l’argent.Avance rapide de près de trois décennies, et cet accord de poignée de main informel a été soudainement testé lorsque Tom, du Wisconsin, a acheté le billet gagnant. dans un magasin de sa ville natale de Menomonie et a décroché le prix de 22 millions de dollars (17 millions de livres sterling). Quand il a vérifié les numéros de son billet Powerball le mois dernier et s’est rendu compte qu’il avait le billet gagnant, il a immédiatement téléphoné à Joseph pour lui annoncer la bonne nouvelle. naturellement dans l’incrédulité. «Il m’a appelé, et j’ai dit:« Est-ce que tu secoues mon bobber? »Dit Joseph, faisant référence à son amour de la pêche. Mais il n’y avait pas de secousses de bobber. Tom s’en tenait simplement à leur accord. L’incrédulité de Joseph n’était pas déplacée: les chances de gagner le jackpot Powerball sont de 1 sur environ 292 millions. «Nous avons dit que chaque fois que le grand gagnant viendrait, nous allions le diviser, donc nous achetons chaque semaine … sans vraiment penser que cela arriverait», a ajouté Joseph.Tom Cook (à gauche) a livré un accord de poignée de main conclu avec son ami de toujours Joseph Feeney (à droite) il y a près de trente ans et a divisé les gains d’un jackpot Powerball de 22 millions de dollars (17 millions de livres sterling) (Photo: Wisconsin Lottery) Qu’est-ce que la paire envisage de faire avec sa prime? La paire encaisse un paiement de 16,7 millions de dollars , (13,1 millions de livres sterling) et chacun recevra environ 5,7 millions de dollars (4,5 millions de livres sterling) après impôts, selon la loterie du Wisconsin. Tom a pris sa retraite depuis sa victoire, mais lui et Joseph, qui a déjà pris sa retraite, ne prévoient pas de grandes extravagances. Tom a dit qu’il était ravi de pouvoir passer plus de temps avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tous deux ont déclaré qu’ils souhaitaient voyager davantage. Le couple et leurs femmes ont fait des voyages sur la route dans une Chrysler PT Cruiser mais prévoient de passer à quelque chose d’un peu plus luxueux. «Je ne peux pas penser à une meilleure façon de prendre ma retraite», a déclaré Tom. On dirait que ces deux-là avaient déjà touché le jackpot lorsqu’ils sont devenus amis. Que dit Tom de son geste généreux? Il l’a minimisé. «Une poignée de main est une poignée de main, mec», dit-il, admettant qu’il continue de jouer au Powerball.

