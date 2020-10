Le gagnant de ‘Big Brother 22’ révélé dans la finale de la saison

(Avertissement spoiler: cette histoire contient des spoilers de la finale de la saison de mercredi de «Big Brother».)

Après un long été (et une partie de l’automne), « Big Brother 22 » a finalement pris fin mercredi, avec le gagnant annoncé par l’animatrice Julie Chen Moonves lors de la finale de la saison en direct de mercredi.

À l’approche de l’épisode de mercredi, les trois derniers étaient composés de Cody Calafiore, Enzo Palumbo et Nicole Franzel. À la fin de la finale de 90 minutes, Cody a été couronné vainqueur de la saison face au deuxième Enzo. Nicole, qui essayait de devenir la première personne à remporter deux fois «Big Brother», est arrivée troisième.

Pour la deuxième fois, « Big Brother » a présenté un casting de tous les anciens candidats. La dernière saison «All-Star» remonte à 2006. Cette année a également marqué le 20e anniversaire de la franchise, qui a été créée pour la première fois en juillet 2000. Le début de la saison a été repoussé jusqu’en août afin de pouvoir se prolonger à l’automne. CBS attend sa programmation aux heures de grande écoute pour filmer au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Big Brother» est produit par Allison Grodner et Rich Meehan, lauréate d’un Emmy Award, pour Fly on the Wall Entertainment en association avec Endemol Shine North America.

CBS a renouvelé mercredi le concours de télé réalité de longue durée pour une 23e saison. Moonves reviendra en tant qu’hôte.