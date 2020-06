Le fournisseur de panneaux OLED pour les modèles 5G iPhone 12 échoue aux tests de qualité

En février, vous savez, au temps où les Américains assistaient aux matchs de la NBA, l’Inde a annoncé que Beijing Oriental Electronics (BOE) cherchait à devenir un fournisseur de panneaux OLED pour Apple. Samsung produit une énorme majorité d’écrans iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max et BOE espérait donner à Apple une autre option en plus de payer son principal rival de smartphone pour ce composant clé.

BOE veut être un grand acteur de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et de Samsung



Non seulement BOE cherche à remplacer les écrans de Samsung sur l’iPhone, mais il veut également fournir Samsung avec des panneaux OLED pour ses futurs téléphones phares. Samsung s’est tourné vers la Chine pour trouver une entreprise disposée à vendre ses écrans OLED à un coût inférieur à ceux qu’elle produit elle-même. Mais la Corée Rapports Double D (via AppleInsider) que BOE a échoué aux tests de qualité effectués par Apple et Samsung. Ce dernier avait demandé un devis à BOE pour les panneaux OLED des modèles 2021 Galaxy S et n’a pas pu passer le test de qualité. Une fois les tests de qualité et de production de masse réussis, les panneaux peuvent être montés sur le produit du client. Cependant, BOE n’a pas pu dépasser la première phase.

Selon une source du secteur, BOE n’a pas livré son premier lot d’écrans iPhone 12. À la fin de l’année dernière, un rapport indiquait que cette année Apple achètera 45 millions de panneaux OLED pour la série iPhone 12 à BOE, 26 millions à LG Display et 150 millions à Samsung; l’année dernière, Samsung a livré 230 millions de ces panneaux à Apple. Étant donné que nous sommes au premier semestre 2020, il n’est pas trop tard pour que BOE se ressaisisse pour pouvoir encore fournir à Samsung des panneaux OLED. Le cabinet d’études de marché DSCC souligne que Samsung souhaite que BOE lui fournisse un panneau OLED flexible de 6,67 pouces pour l’un des modèles Galaxy S de 2021.

Malgré l’échec de l’échec des tests de qualité d’Apple et de Samsung, un dirigeant de l’industrie a déclaré: « Il est trop tôt pour le mentionner, mais il est clair que la BOE est en contact permanent avec Samsung Electronics et Apple. » Samsung reste le principal fournisseur du marché car il était responsable de 79,4% ou 36,8% des panneaux OLED utilisés sur les appareils mobiles au cours du premier trimestre de 2020. Ces données provenaient de la firme de recherche mobile Stone Partners. LG Display a expédié 4,6 millions de panneaux, soit 10% du nombre total livré, et BOE 4,5 millions d’écrans pour une part de marché de 9,9%.

Apple devrait produire quatre nouveaux Modèles iPhone 12 cette année, y compris le 5,4 pouces iPhone 12, l’iPhone 12 Plus de 6,1 pouces, le 6,1 pouces iPhone 12 Pro et 6,7 pouces iPhone 12 Pro Max. Non seulement les quatre modèles auront un écran AMOLED, mais les deux modèles Pro offriront un taux de rafraîchissement ultra rapide de 120 Hz; cela signifie que les écrans sont mis à jour 120 fois par seconde; le résultat est un défilement fluide et des animations de jeu améliorées.

Les quatre modèles seront alimentés par le chipset Bionic A14 de 5 nm chargé de 15 milliards de transistors chacun. Les modèles Pro pourraient disposer de 6 Go de mémoire (4 Go sur les deux autres variantes « non Pro) et pourraient offrir 128 Go de stockage et plus. Les rumeurs disent que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Plus sont équipés d’un appareil photo large et ultra large tout en également doté d’un capteur de profondeur de temps de vol LiDar. Cela aidera à créer des capacités AR améliorées et des prises de vue portrait améliorées. Les modèles Pro devraient avoir la même gamme d’appareils photo mais ajouter un appareil photo téléobjectif avec zoom optique 3x.

Pour ceux qui ont été satisfaits de la durée de vie de la batterie améliorée sur la série iPhone 12, les batteries alimentant les téléphones 2020 vont être encore plus grandes. Par exemple, l’iPhone 12 Pro Max est censé transporter une batterie d’une capacité de 4400 mAh par rapport à la batterie de 3960 mAh sur l’iPhone 11 Pro Max; cependant, les nouveaux modèles prendront en charge la 5G et les unités Pro ont le taux de rafraîchissement de 120 Hz à alimenter.