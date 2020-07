Le fouet forcé de Jorge Javier Vázquez à Oriana pour défendre Yola et Cristian

La relation entre Yola Berrocal et Cristian Suescun est devenue l’une des principales intrigues de «La casa fuerte». Entre eux, il y a une chimie évidente et la preuve en est la séance de massage érotique qui a joué le rôle principal et qui s’est terminée par des baisers entre les deux et comprenait des attouchements. Malgré cela, le garçon prétend continuer à être amoureux de sa petite amie, ce qui a sans aucun doute bouleversé le chanteur. Mais malgré cela, elle a accepté d’avoir un dîner romantique avec son illusion d’amour, quelque chose qu’une partie de la maison n’aimait pas.

Boycott de Yola Berrocal et dîner de Cristian Suescun dans ‘La casa fuerte’

Oriana Marzoli, Iván González, Cristina, Ferre et Labrador ont décidé de boycotter le dîner romantique que Leticia Sabater a organisé pour son amie et le fils de Maite Galdeano, parce que les candidats considèrent que tout était un grand manque de respect pour Jessica, la petite amie de Suescun. Pour cette raison, ils ont préparé des banderoles en faveur de la jeune fille et ont interrompu le dîner avec le cri de « Yola, prenez votre retraite! Arrêtez l’infidélité! », Quelque chose qui a évidemment affecté la fille, qui est venu au rendez-vous très excité d’être avec le garçon, et qui n’a pas pu retenir ses larmes quand il a vu que ce qui semblait être une nuit parfaite avait été complètement détruit.

Jorge Javier répond durement

Cela a été discuté ce jeudi en demi-finale de «La casa fuerte» et loin d’être silencieux, Jorge Javier Vázquez a décidé de se mouiller et de critiquer clairement l’attitude en particulier Oriana Marzoli a à ce sujet. « Oriana parle d’infidélités. Vous étiez infidèle à Tony Spina comme tout le monde le sait, non?« a cassé la Catalane, ce qui a sans aucun doute laissé la candidate totalement sous le choc, car elle critiquait particulièrement quelque chose qu’elle avait elle-même fait dans le passé. Malgré cela, elle n’a pas hésité à répondre et à accuser durement la chanteur et collaborateur à la télévision: « Il avait 22 ans un petit piquito, combien d’entre vous ont une dame, 50! ».

Oriana se défend de la critique

« J’apprends de mes expériences, j’ai grandi en tant que personne et je me suis amélioré. C’est ce que vous devez faire, qui double mon âge », continua la jeune fille, face à Berrocal de face. Pour sa part, elle a précisé que si elle a essayé d’avoir quelque chose avec Suescun, c’est parce qu’il lui a toujours expliqué qu’il n’était pas bien avec son partenaire et qu’il avait même essayé de la quitter plusieurs fois et donc, croyait qu’il pourrait y avoir une chance d’avoir quelque chose avec lui. Une théorie qui ne semble pas farfelue compte tenu du sentiment existant entre les deux et des baisers que les caméras du programme ont déjà capturés.