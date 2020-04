Le Forge FC recrute le milieu de terrain international de la jeunesse belge Paolo Sabak

HAMILTON – Le Forge FC, champion du CPL, a recruté le milieu de terrain international de la jeunesse belge Paolo Sabak.

Le joueur de 21 ans vient du club néerlandais NEC Nijmegen, faisant 30 apparitions depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2018.

Sabak s’est développé dans l’académie de KRC Genk. Le natif de Malines est passé dans la première équipe de l’équipe belge à l’âge de 17 ans, aux côtés de l’actuelle star du Toronto FC Alejandro Pozuelo et de l’international nigérian Wilfred Ndidi.

Son séjour au KRC Genk chevauchait celui de l’actuel entraîneur adjoint du Forge FC Peter Reynders et du défenseur Daniel Krutzen.

Sabak a fait 22 apparitions pour son pays chez les jeunes, des moins de 15 ans aux moins de 19 ans.

« A Paolo, nous accueillons un joueur jeune et talentueux avec un énorme avantage », a déclaré l’entraîneur-chef et directeur technique du Forge FC Bobby Smyrniotis dans un communiqué. « Il nous vient avec une expérience professionnelle en Belgique et aux Pays-Bas et une éducation de qualité dispensée par l’une des meilleures académies de jeunes au monde. »