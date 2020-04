Le football espagnol continue de se disputer malgré la pandémie

MADRID – Même la pandémie de coronavirus n’a pas atténué la lutte pour le pouvoir entre les organisations de football en Espagne.

L’épidémie a en fait tendu les relations entre la fédération espagnole de football, la ligue espagnole et le syndicat espagnol des joueurs.

Ils ont été en désaccord sur une variété de sujets ces dernières années, et les conflits se sont poursuivis pendant la pandémie malgré leurs propres appels à l’unité.

Rien qu’au cours des dernières semaines, plusieurs naissances ont été enregistrées. La fédération a accusé le syndicat des joueurs d’avoir un «agenda caché». Le syndicat des joueurs, à son tour, a déclaré qu’il était sous « attaque » et a accusé la fédération de divulguer des conversations privées. La fédération et le syndicat des joueurs ont critiqué la ligue pour ne pas en faire assez pour protéger financièrement les clubs espagnols.

Le dernier affrontement a impliqué des discussions par une commission qui surveille la façon dont COVID-19 a affecté le football espagnol. Les trois organismes de soccer font partie de la commission. La ligue espagnole gère les deux principales divisions de football du pays, tandis que la fédération contrôle les règlements et les matchs pour les matchs professionnels et amateurs.

Après la fin d’une réunion cette semaine, la fédération a publié une déclaration disant qu’elle n’accepterait pas les équipes jouant à moins de 72 heures d’intervalle lorsque les compétitions reprendraient après la pandémie et qu’elle s’opposait à un prétendu accord entre le syndicat des joueurs et la ligue jouer des matchs à 48 heures d’intervalle afin de terminer la saison perturbée.

La ligue et le syndicat des joueurs ont tous deux nié l’existence de l’accord. Le syndicat a déclaré qu’il n’aimait pas le «ton de la réunion» et qu’il se sentait sous «attaque directe».

Quelques jours après les démentis, la fédération a publié un enregistrement audio de la réunion au cours de laquelle le président du syndicat des joueurs, David Aganzo, a suggéré que les joueurs devraient être plus flexibles concernant le temps entre les matchs pour aider à réduire l’impact économique de la crise.

Le syndicat des joueurs a été bouleversé par la publication des enregistrements et a déclaré qu’il envisageait de poursuivre la fédération. La ligue a également déclaré qu’elle examinerait ses options juridiques.

La fédération a déclaré avoir publié les enregistrements mais a nié qu’ils aient été « divulgués ». Vendredi dernier, il a indiqué qu’il était clair dès la première réunion de la commission que les conversations seraient enregistrées et que personne ne s’était opposé à cela.

Il a déclaré avoir divulgué les enregistrements à une station de radio locale qui les avait demandés, la fédération affirmant qu’elle ressentait le besoin de « préserver la vérité » et de « corriger » les informations erronées qui auraient été publiées par le syndicat des joueurs sur ce qui s’était passé lors de la réunion. .

La fédération a également déclaré que la réunion ne devait jamais être considérée comme un secret avec « plus de 20 personnes » provenant de différents groupes, et que le syndicat des joueurs avait lui-même publié des informations sur ce qui s’était passé lors de la réunion.

« La fédération a uniquement clarifié au public ce qui s’est réellement passé », a-t-il déclaré dans son communiqué, ajoutant qu’il semblait que les opinions du président du syndicat des joueurs allaient à l’encontre de celles des joueurs espagnols.

Il a déclaré que la demande du syndicat des joueurs de garder secrètes les réunions de la commission « nous amène à soupçonner que l’association a un agenda caché » et « a l’intention de cacher » ses véritables opinions au public et à ses membres.

Le président de la Fédération, Luis Rubiales, ancien président du syndicat des joueurs, est un personnage franc depuis son arrivée au pouvoir en 2018. L’un de ses premiers actes a été de licencier l’entraîneur Julen Lopetegui de l’équipe nationale espagnole quelques jours avant la Coupe du monde en Russie car il a pris un emploi avec le Real Madrid sans en parler d’abord aux responsables de la fédération.

Rubiales et le président de la ligue Javier Tebas, une autre figure franche du football espagnol, sont en désaccord sur une série de problèmes, y compris le report d’un match « clasico » suspendu entre le Real Madrid et Barcelone l’année dernière, et la tentative de la ligue de jouer un match régulier match de saison aux États-Unis.

Rubiales a récemment déclaré que Tebas aurait dû faire plus pour garantir les droits de télévision de la ligue.

Aganzo a également récemment critiqué la ligue pour ne pas avoir assuré aux clubs espagnols un « coussin » financier plus important en cas de crise comme la pandémie de coronavirus en cours, ce que Tebas aurait déclaré impossible à réaliser dans aucun secteur.

Aganzo et Tebas n’ont pas non plus réussi à parvenir à un accord sur le montant des réductions de salaire nécessaires pour les joueurs dans le but de réduire l’impact économique de la pandémie.