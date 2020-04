Le football anglais pourrait perdre plus de 1 milliard de dollars, voir les clubs se replier en raison d’une pandémie

Le football anglais a été averti mardi que les pertes causées par la pandémie de coronavirus pourraient dépasser 1 milliard de dollars et que les clubs pourraient fermer leurs portes.

L’alarme financière a été tirée par les chefs de la Fédération anglaise de football et de la Premier League, tandis que les joueurs bien payés de l’élite résistent aux appels pour réduire leurs salaires, car ils pensent que cette décision ne profiterait qu’aux riches propriétaires.

Le président de la FA, Greg Clarke, a exhorté le pays à s’unir pour « garder le jeu en vie ».

Dans les ligues inférieures, Sunderland, un espoir de promotion de troisième niveau, et le leader de quatrième niveau, Crewe, ont annoncé qu’ils placeraient le personnel, y compris les joueurs, dans le programme de maintien en poste du gouvernement.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a écrit au président de la commission parlementaire des sports, Julian Knight, pour défendre la décision de certains clubs de la compétition de football la plus riche du monde de demander au gouvernement de payer les salaires du personnel non joueur en congé.

« Le programme de congé annoncé par le gouvernement est destiné à l’ensemble de l’économie, y compris de nombreuses entreprises qui pourraient être considérées comme fournissant des divertissements ou dépendantes autrement de talents d’élite », a écrit Masters. «Non seulement notre industrie subit actuellement des pertes, mais pour être réaliste, nous devons également baser nos plans sur une récupération complète à une certaine distance.

« En fin de compte, les très lourdes pertes auxquelles nous serons confrontés devront être prises en charge, faute de quoi les clubs ou autres entreprises qui dépendent du football pour leurs revenus cesseront leurs activités. »

La ligue a été interrompue il y a plus de trois semaines avec Liverpool en tête de 25 points avec neuf matchs à jouer et est indéfiniment suspendue.

Masters a déclaré que la Premier League subirait des pertes d’au moins 1 milliard de livres (1,2 milliard de dollars) si la saison ne pouvait pas être terminée. Mais Knight, membre de la Chambre des communes du Parti conservateur au pouvoir, a déclaré que Masters «défendait l’indéfendable» en justifiant que les clubs de Premier League «recouraient à l’argent du régime gouvernemental».

La Fédération de football a déclaré que la mise à disposition d’un membre de son personnel n’était qu’un plan d’urgence, ayant déjà réduit les salaires, dont le manager anglais Gareth Southgate qui a réduit de 30%.

« Le football fait face à des défis économiques dépassant l’imagination la plus folle de ceux qui le dirigent », a déclaré Clarke au FA Council. «La pandémie sera suivie de ses conséquences économiques et tous les secteurs d’activité en souffriront. Nous courons le risque de perdre des clubs et des ligues à cause de l’effondrement des finances.

«De nombreuses communautés pourraient perdre les clubs dans leur cœur avec peu de chances de résurrection. Face à cette adversité sans précédent, tous les acteurs du jeu, joueurs, fans, clubs, propriétaires et administrateurs, doivent intensifier et partager la douleur pour maintenir le jeu en vie. »

Dans le cadre du programme mis en place pour aider les entreprises à survivre au verrouillage national, le personnel peut être mis en congé et recevoir 80% de leurs salaires du gouvernement, jusqu’à un maximum de 2500 livres (3000 $) par mois.

Liverpool a annulé lundi sa décision d’appliquer son personnel non-joueur en congé pour le programme et s’est excusé auprès des fans après avoir fait face à une réaction du public.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a défendu les joueurs qui ont été critiqués par le gouvernement pour ne pas avoir réduit leur salaire alors que les clubs font face au manque de revenus avec le sport en suspens.

« Il est injuste de faire appel à un individu ou à des footballeurs en tant que groupe, car je sais déjà que les joueurs font beaucoup de travail dans la communauté, et les joueurs font beaucoup pour aider dans cette situation », a déclaré Solskjaer.