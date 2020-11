Le fondateur Matthew Molding devrait encaisser 830 millions de livres sterling après sa cotation de 4,5 milliards de livres à la Bourse de Londres

L’un des plus gros paiements d’entreprise de l’histoire du Royaume-Uni à un entrepreneur de vente au détail en ligne a été critiqué par les militants contre un salaire excessif.Matthew Molding devrait encaisser 830 millions de livres sterling après le succès de sa société The Hut Group (THG) depuis sa cotation de 4,5 milliards de livres sterling sur la Bourse de Londres en septembre. Ayant atteint les objectifs de valorisation, M. Moulding a droit à l’énorme prime aux actions, mais le groupe de campagne High Pay Center a déclaré que la récompense «renforcera l’argument en faveur d’une taxation plus efficace des sociétés et des super-riches». Hildyard, le directeur du groupe, a déclaré: «Les paiements d’une valeur de centaines de millions de livres sont bien plus que tout besoin individuel ou pourraient éventuellement dépenser.» Il a également critiqué le comité de rémunération de l’entreprise, ajoutant: «Comme c’est souvent le cas, THG’s Le comité de rémunération est composé d’autres cadres en activité qui bénéficient personnellement de la culture dominante d’un salaire maximum excessif et qui n’ont aucune incitation à réfléchir de manière critique à ses coûts et à ses avantages pour l’entreprise ou la société. »Critique sur les jours de paie Le groupe possède des sites Web, y compris le détaillant de beauté Lookfantastic. une déclaration de la société, qui possède des sites Web tels que le détaillant de beauté Lookfantastic, a déclaré la politique de récompenses pour M. Moulding et d’autres leaders g investisseurs a été mis en place lorsque la société a flotté à 500 pence par action. À peine deux mois plus tard, le prix a grimpé à près de 650 pence, déclenchant une série de paiements alors que la valeur marchande du groupe dépassait 6,25 milliards de livres sterling. L’énorme paquet de rémunération éclipse les 323 millions de livres sterling dans lesquels Denise Coates, propriétaire du site Web de jeu Bet365, a été payé. M. Moulding obtiendra encore plus si la valorisation de THG atteint 7,25 milliards de livres sterling d’ici trois ans. Un porte-parole de THG a déclaré: «Nous sommes ravis de la réaction du marché à notre introduction en bourse et du fait que tous nos actionnaires en bénéficient. Le programme d’équité a été mis en place lorsque THG était une société privée, et nous sommes ravis que plus de 200 employés de THG aient déjà participé au programme, d’une valeur d’environ 200 millions de livres aujourd’hui. »L’énorme paquet de rémunération éclipse les 323 millions de livres sterling que Denise Coates, la propriétaire du site Web de jeu Bet365, a été payé en 2018 (Photo: Alex Severn / Bet365 / PA Wire) En plus des paiements d’actions, M. Moulding recevra un salaire de base de 750000 £ par an, contre 318000 £ qu’il a pris Cependant, depuis l’introduction en bourse, il s’est engagé à verser des paiements de salaire à des œuvres caritatives. Atteindre les objectifs signifie également de gros salaires pour d’autres dirigeants de THG, y compris le directeur financier John Gallemore et le directeur commercial Steven Whitehead. THG, avec quelques observateurs critiquant la façon dont il est géré. Le mois dernier, certaines des banques qui ont collecté 35 millions de livres sterling de frais pour guider le groupe vers sa cotation en bourse ont mis en garde contre sa gouvernance non conventionnelle et l’imprévisibilité des bénéfices de son activité technologique. Le 30 Second Briefing Matthew Moulding a été récompensé par l’un des plus gros paiements d’entreprise de l’histoire de l’entreprise au Royaume-Uni. Qui est-il? L’homme de 48 ans se décrit comme un homme de «classe ouvrière typique» de Burnley dans le Lancashire. Quand a-t-il lancé The Hut Group? Il a fondé l’entreprise basée à Manchester en 2004 en vendant des CD. Elle vend désormais une gamme de biens de consommation, allant des cosmétiques aux compléments protéiques. Ses détaillants en ligne incluent des sites Web de beauté tels que Lookfantastic et Glossybox. Mais sûrement, l’entreprise ne peut pas être évaluée à 6,3 milliards de livres juste à cause de quelques marques de beauté, n’est-ce pas? Eh bien, alors que les magasins en ligne ont explosé pendant les verrouillages de Covid-19, la société a encore quelques cordes à jouer. Pour commencer, il alimente les sites Web de marques mondiales telles que Boots, Honda et Nestlé. Il possède également le groupe Eclectic Hotels, qui comprend le King Street Townhouse Hotel et le Great John Street Hotel, tous deux situés à Manchester. Comment les actions de 830 millions de livres de M. Moulding se comparent-elles aux autres gros paiements? Eh bien, cela éclipse les 323 millions de livres sterling accordés à Denise Coates, le patron milliardaire de la société de jeux Bet365, en 2018. Cela rend également les 75 millions de livres sterling remis à Jeff Fairburn, alors directeur général du constructeur de maisons Persimmon, paraissent dérisoires en comparaison . Cependant, loin du marché boursier, peu de gens peuvent se rapprocher de Lady Tina Green, l’épouse de Sir Philip Green. Elle a perçu un dividende de 1,2 milliard de livres sterling du groupe Top Shop Arcadia en 2015, considéré comme le plus important de l’histoire de l’entreprise britannique.

Melvin & Hamilton Matthew 23 Hommes Derbies Orange pointure: Du 39 au 47 Du 39 au 47 - Orange - Découvrez la collection automne-hiver de derbies en cuir pour homme par Melvin & Hamilton. Chaussures à lacets à la forme classique, elles s'accordent avec tous les styles et sont un élément incontournable à avoir dans sa garde-robe en automne et en hiver, lorsque l'on recherche le confort d'une chaussure

Melvin & Hamilton Matthew 23 Hommes Derbies Marron clair pointure: Du 39 au 47 Du 39 au 47 - Marron clair - Découvrez la collection automne-hiver de derbies en cuir pour homme par Melvin & Hamilton. Chaussures à lacets à la forme classique, elles s'accordent avec tous les styles et sont un élément incontournable à avoir dans sa garde-robe en automne et en hiver, lorsque l'on recherche le confort d'une chaussure

L'Oréal Paris Mascara Volume Millions de Cils Noir 10.5ml L'Oréal Paris Mascara Volume Millions de Cils Noir 10.5ml accentue la richesse du regard et offre aux cils un volume intense grâce à une formule enrichie en huiles précieuses. Sa b rosse élastomère 'Millionizer' contient une multitude de picots pour un résultat 'millions de cils' et son essoreur-doseur sans

L'Oréal Paris Mascara Volume Millions de Cils Extra Black 10.7ml L'Oréal Paris Mascara Volume Millions de Cils Extra Black 10.7ml accentue la richesse du regard et offre aux cils un volume intense grâce à une formule enrichie en huiles précieuses. Sa brosse élastomère 'Millionizer' contient une multitude de picots pour un résultat 'millions de cils' et son essoreur-doseur

.iced-out. Livre sterling 925 chaîne de réservoir d'argent - MIAMI CUBAN 6mm or 50cm 925 Chaîne sterling d'argent. Lourd et solide. FABRIQUÉ EN ITALIE. Doré. Largeur 6mm, épaisseur 2.3mm. Le poids à 70cm est 65g.

.iced-out. Livre sterling 925 Silver Cord Chain - HOLLOW ROPE 8mm 80cm 925 Chaîne sterling d'argent. À l'intérieur creux. FABRIQUÉ EN ITALIE. Rhodium-plaqué (start-up-protected).