Le fondateur de Punch Taverns avertit que «  des millions d’emplois  » sont menacés si les restrictions de Covid se poursuivent jusqu’à Pâques

Le fondateur de l’une des plus grandes chaînes de pubs du Royaume-Uni, Punch Taverns, a averti que des «millions» d’emplois sont menacés si les restrictions de Covid-19 se prolongent jusqu’à Pâques. S’exprimant dimanche à Sophy Ridge de Sky, Hugh Osmond, a déclaré le nouveau niveau Le système «détruira» l’industrie hôtelière et la vie de ceux qui y travaillent. L’ancien donateur conservateur a exhorté le gouvernement et Boris Johnson à «sortir et à rencontrer les gens qui ont perdu et perdent leurs moyens de subsistance et les moyens de subvenir aux besoins de leurs familles à cause de ces restrictions». «Misère» Il a dit: «Je pense parfois que ces politiciens vivent dans un autre monde, ils vivent dans une sorte de tour d’ivoire», a-t-il déclaré. « Il [Boris Johnson] doit rencontrer certaines de ces personnes et voir comment ses mesures détruisent ces vies. »Le marché de Leadenhall avec ses bars, pubs et restaurants a été déserté le premier jour du deuxième verrouillage (Photo: Richard Baker / Getty Images) M. Osmond a prédit que si les restrictions à plusieurs niveaux devaient se poursuivre jusqu’à Pâques, «en fonction un peu d’autres formes de soutien du gouvernement», il y aurait «des millions» de pertes d’emplois dans le secteur de l’hôtellerie. «Tout ce discours de nivellement vers le haut… s’il (Boris Johnson) détruit l’industrie hôtelière et le commerce de détail, qui sont les plus gros employeurs de jeunes, les plus gros pourvoyeurs d’emplois pour les débutants… s’il détruit tous ces emplois et ces entreprises, il n’atteindra pas son niveau. » Conséquences importantes Les conséquences du système à plusieurs niveaux déclencheraient également, selon lui, des problèmes de santé et de santé mentale plus larges. «Il y aura une misère considérable, plus de problèmes de santé, plus de suicides, plus de décès et une économie bien pire qu’il ne pourrait jamais l’imaginer», a-t-il déclaré. Le nouveau système de niveaux commence le mercredi 2 décembre, à la fin du verrouillage actuel en Angleterre.Il existe trois niveaux en fonction du niveau d’infection à Covid.Au niveau 2, les pubs ne peuvent servir de l’alcool qu’avec un repas copieux et doit offrir uniquement le service de table. Au niveau 3, les pubs ne peuvent proposer que des plats à emporter et des livraisons.