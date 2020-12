Le fond noir de Ma Rainey est le dernier rôle de Chadwick Boseman, mais il pourrait faire l’histoire des Oscars pour une autre raison

Situé en 1927 à Chicago, Fond noir de Ma Rainey, basé sur la pièce du même nom d’August Wilson, suit un après-midi dans la vie avec la chanteuse principale alors que des affrontements avec son manager et producteur pour le contrôle de sa musique lors d’une session d’enregistrement Pendant ce temps, Levee a non seulement un œil pour la petite amie de Ma, mais tient également à laisser sa propre empreinte sur l’industrie de la musique. Le casting comprend également Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts, Taylor Paige, Susan Brown, Jonny Coyle et Jeremy Shamos. George C. Wolfe a réalisé le film et Ruben Santiago-Hudson a écrit le scénario.