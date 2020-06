Le flux de quarantaine: «Twister» est une distraction stupide et amusante

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Tornade

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Les chasseurs de tempêtes et le mari et la femme séparés Bill Paxton et Helen Hunt se réunissent pour chasser de grandes tempêtes numériques, bébé!

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Tornade est stupide. Muet, muet, muet. Mais c’est aussi … merveilleux? Regardez, le blockbuster d’effets spéciaux de Jan de Bont ne sera jamais aussi impressionnant sur le petit écran aujourd’hui qu’il ne l’était quand il a frappé les grands écrans en 1996, mais ça va. C’est toujours amusant à regarder, et Paxton et Hunt sont super ensemble, tout comme les acteurs de soutien dont ils sont entourés, y compris un jeune Philip Seymour Hoffman et Cary Elwes comme le «méchant» que nous savons être mauvais parce qu’il conduit une van noir.

Tornade était un gros problème lors de son ouverture en 1996. Il était impossible d’échapper à toutes les remorques vendant le film – des remorques chargées de gros effets, et se terminant par une scène où un pneu claque directement à l’écran (la scène n’est nulle part dans le film final ). Maintenant, des années plus tard, il y a un charme loufoque à tout ça. Bien sûr, il est très bas sur l’intrigue – le script, de Michael Crichton et Anne-Marie Martin, fonctionne sur des archétypes et des clichés – mais il est haut en énergie.

Il est difficile de ne pas se laisser emporter par toute l’énergie des personnages alors qu’ils poursuivent une tempête mortelle à la suivante. Et bien que ces tempêtes soient clairement fausses, les effets résistent assez bien, ce qui est d’autant plus impressionnant lorsque vous vous souvenez que ce film est sorti il ​​y a près de 25 ans. Oui, vous pouvez désirer un script plus intelligent, et un pourrait avoir été écrit. L’histoire du « couple séparé se rassemble pour un danger » est directement tirée de l’histoire de James Cameron. Les abysseset le scénario de ce film-spectacle est solide.

Mais une fois que vous aurez dépassé le désir de quelque chose de plus net, vous serez accro à des photos d’explosions de granges, de vaches qui volent, d’écrans de cinéma en voiture qui explosent, de camions qui conduisent, etc. A fait ce film sur les chasseurs de tempêtes avoir besoin un méchant? Non. Ce méchant a-t-il dû se déplacer dans une camionnette noire pour souligner qu’il est le méchant? Non, mais qui s’en soucie? Parfois, vous voulez un repas raffiné, et parfois vous voulez de la malbouffe bouchée.

C’est Tornade. Cinéma de malbouffe fait pour être digéré sans trop penser aux calories vides. Et si vous voulez un film d’action plus intelligent du même réalisateur, vous pouvez toujours regarder La vitesse. Mais il y a plein de place pour Tornade, un film qui sait exactement ce qu’il veut faire et le fait. Vous voulez du high-art, allez ailleurs. Vous voulez «des éclaboussures, du vent, et Bill Paxton et Helen Hunt se criant dessus, vous êtes au bon endroit.

