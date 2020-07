Le Flip Phone revient à la mode : Galaxy Z Samsung Flip arrive bientôt en 5G aux Etats Unis

Juste au cas où ce n’était pas déjà très clair après une cavalcade de rumeurs récentes, une nouvelle variante de Galaxy Z Flip est juste au coin de la rue. Car Le tout premier smartphone à pliage vertical de Samsung est sorti il ​​y a quelques mois, mais nous ne nous attendons évidemment pas à ce que cela assume le rôle et les responsabilités d’une véritable suite, car le Le Galaxy Fold 2, par exemple, devrait faire l’affaire. Peut-être plus important encore, l’organisation de normalisation révèle que l’appareil mis à niveau arrivera bientôt plusieurs versions différentes pour les deux les États-Unis et les marchés internationaux, dont un apparemment conçu spécifiquement pour l’utilisation de Sprint et un autre compatible avec les réseaux de T-Mobile et d’AT & T.

Bien sûr, il ne fait aucun doute dans notre esprit que le Galaxy Z Flip 5G déverrouillé aux États-Unis offrira également la prise en charge de Verizon, mais à moins que quelque chose ne change à la dernière minute, cette prise en charge sera probablement limitée aux vitesses 4G LTE. Cela corrobore à peu près La spéculation de Max Weinbach d’il y a quelques semaines que le téléphone ne sera pas vendu directement par Big Red avec la technologie mmWave en remorque. En d’autres termes, le Galaxy Z Flip 5G ne sera probablement pas en mesure de fournir les vitesses de téléchargement les plus élevées disponibles aux États-Unis en ce moment, se contentant de numéros bas et moyens sur T-Mobile, AT&T et Sprint. Au cas où vous vous poseriez la question, l’édition originale Z Flip 4G LTE uniquement est vendue dans les magasins AT&T et Sprint, avec T-Mobile susceptible de rejoindre le plaisir en ce qui concerne le modèle compatible 5G pour une disponibilité encore plus large aux États-Unis.

Malheureusement, la rumeur dit que les volumes de production pour le Galaxy Fold 2 et le Z Flip 5G seront « limités » jusqu’à un certain point en 2021, de sorte que vous ne pourrez peut-être pas réellement commander l’un des deux appareils pliables d’ici fin août ou septembre. Plus important encore, vous voudrez vous dépêcher et dépenser vos 1500 $ et plus dès que les téléphones seront mis en vente si vous n’aimez pas attendre des mois.