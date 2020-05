Le Flash Star Grant Gustin déclare que les négociations sur les contrats avec le coronavirus ont été interrompues

Avec The CW’s Le flash Vers la fin d’une saison abrégée avec les épisodes à venir « Pay The Piper » et « Success is Assured », il y a encore une tonne de questions auxquelles il faut répondre. Malheureusement, on ne sait toujours pas quel impact l’arrêt de la production sur les inquiétudes croissantes liées aux coronavirus aura sur les réponses des téléspectateurs à la veille de la pause. Hors caméra, série star Grant Gustin a révélé une chose que la crise a eu un impact direct sur les négociations de l’acteur pour plusieurs saisons en tant que speedster écarlate.

Assis en tant qu’invité sur Smallville alun Michael Rosenbaumc’est À l’intérieur de toi podcast, Gustin a discuté de la façon dont les pourparlers étaient en cours pour une possible huitième et neuvième saison (son contrat actuel inclut la saison 7) avant que tout ne soit mis en pause: « Les conversations avaient en fait déjà commencé pour ajouter un potentiel huitième et neuvième [season], mais ensuite cette pandémie s’est produite, et tout s’est arrêté. « C’était à la mi-mars, mais les choses sont toujours dans l’air pour que les choses reviennent à un certain sens de la normale: » Nous ne savons pas quand nous ‘ et je ne sais pas quand nous allons continuer les pourparlers de renégociation. «

Une partie de l’épisode qui a retenu notre attention (à part les nouvelles sur les négociations contractuelles) a été les commentaires de Gustin sur la façon dont The Flash a rendu difficile pour lui de se lancer dans d’autres projets. Dans certains cas, révèle l’acteur, cela lui a en fait coûté des projets: « Il y a beaucoup de choses que j’ai l’impression d’avoir ratées. Le Flash a été tellement incroyable, mais nous en sommes maintenant à six ans et aux quatre dernières [summer] hiatus J’ai eu un projet qui a échoué à cause de Flash. Il existe de nombreuses opportunités qui ont disparu en raison de conflits d’horaire. Vous ne pouvez pas tout avoir. « Avec la finale de la saison » Le succès est assuré « prévue pour le mardi 12 mai, voici un aperçu de l’avant-dernier épisode de la semaine prochaine » Pay the Piper « :

Flash saison 6, épisode 18 « Pay the Piper »: Quand Godspeed revient, Barry (Grant Gustin) se tourne vers Hartley Rathaway (star invitée Andy Mientus) pour obtenir de l’aide. Cependant, les choses deviennent tendues rapidement après que Barry se rend compte que l’un des changements de Crisis est que The Flash et Pied Piper sont maintenant ennemis. Pendant ce temps, Iris (Candice Patton) tente de s’échapper du Mirrorverse. Amanda Tapping a réalisé l’épisode, écrit par Jess Carson.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!