Le FK Austria Wien doit afficher une lourde perte

Wiener Austria a publié son rapport annuel pour 2019/20 et, comme il fallait s’y attendre sur la base des précédents rapports financiers de l’association et de la crise corona, a eu un lourd inconvénient.

Comme d’habitude, les Viennois ont publié un rapport détaillé sur la situation financière du club. Les responsables de Vienne-Favoriten soulignent depuis longtemps que cela semble tout sauf rose.

Maintenant, il est en noir et blanc: par rapport à l’année précédente, le revenu total est passé de 38,7 à 22,7 millions d’euros (41,3%), le résultat annuel de 18,8 millions d’euros et les capitaux propres de 14,5 millions d’euros. Euro. L’association impute une grande partie de ces mauvais chiffres à la situation autour de Covid-19, qui a affecté le sponsoring / VIP (11,3 millions d’euros), la billetterie (1,1 million d’euros) et le merchandising (271 000 euros).

FK Austria Wien: « Venez à la Coupe d’Europe avec un partenaire stratégique »

Une explication a également été fournie dans le rapport actuel des Violets et se lit comme suit:

<< La raison du résultat annuel négatif, en particulier pour l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de -11 903 milliers d'euros, sont des effets ponctuels douloureux sans lesquels le résultat opérationnel serait positif. La crise du COVID-19 a rendu beaucoup plus difficile le recouvrement de ces deux créances. Ces deux corrections de valeur individuelles se traduisent par un total de l'ordre du million à deux chiffres.

Le modèle économique du FK Austria Wien a toujours été basé sur le développement avec des participations et des transferts réguliers en Coupe d’Europe. Lors de la saison 2017/18, au cours de laquelle Austria Wien a atteint la phase de groupes UEL pour la dernière fois, ce revenu s’élevait à environ 11,5 millions d’euros et donc plus d’un tiers du chiffre d’affaires à l’époque.

Le club a élaboré un catalogue de mesures qui seront strictement suivies et qui garantiront la compétitivité future du club. L’une de ces mesures consiste à travailler avec un partenaire stratégique pour garantir que le club puisse continuer à se développer avec des participations et des transferts réguliers en Coupe d’Europe. «