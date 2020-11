Le film suit la découverte des restes de Richard III – / Film

Êtes-vous prêt pour un Philomène réunion? Bien, car acteur, écrivain et comédien anglais Steve Coogan (Philomène) retrouve son ancien Philomène co-auteur Jeff Pope aborder le scénario de Le roi perdu, un nouveau drame / comédie de Philomène réalisateur Stephen Frears. Est-ce que Dame Judi Dench, qui a joué le titulaire de Philomena, finira par s’impliquer et rendra cette réunion encore plus robuste? On ne peut qu’espérer.

Pour ce qui est de Le roi perdu, le film est basé sur l’histoire vraie de la découverte improbable des restes du roi Richard III, qui ont été découverts par un détective amateur qui, après des années de recherche, s’est rendu compte qu’il était enterré sous un parking moderne.

Deadline rapporte que Coogan et Pope, qui ont également collaboré pour écrire le scénario du biopic 2018 Stan et Ollie, font équipe pour écrire Le roi perdu, dont Stephen Frears, deux fois nominé aux Oscars (Haute fidélité, La reine) dirigera.

Le roi Richard III a été le dernier roi anglais à être tué au combat. Il mourut en 1485 et fut enterré dans un couvent de la ville de Leicester, mais ses restes finirent par être perdus après la dissolution et la démolition du couvent. Des millénaires plus tard, une femme du nom de Philippa Langley, chef de la branche écossaise de la Richard III Society (une organisation vouée à modifier la réputation du célèbre personnage historique), a découvert sa dépouille. En 2012, après avoir fait des années de recherche pour essayer de trouver les os du roi, elle s’est tenue dans un parking et a su qu’elle se tenait au-dessus du lieu de sépulture. «La première fois que je suis restée dans ce parking, la sensation la plus étrange m’a envahie», a-t-elle déclaré au Guardian. «J’ai pensé:« Je me tiens sur la tombe de Richard ».» Bien que beaucoup se moquent de lui, elle a dirigé les efforts pour exhumer le squelette de Richard et s’est finalement avérée correcte à propos de son dernier lieu de repos.

Deadline dit que «dans le cirque médiatique mondial qui a suivi la découverte, le rôle de Langley a souvent été négligé», mais ce film la remettra carrément sous les projecteurs et sa détermination à trouver la vérité. Coogan jouera son mari, mais personne n’a encore été choisi comme Philippa. Coogan, qui a apparemment terminé Le voyage série de films plus tôt cette année avec Le voyage en Grèce, s’intéresse à raconter cette histoire depuis des années, déclarant au journal britannique The Times en 2017, «ce film de Richard parle de l’amateur contre l’establishment et de l’intuition contre le monde universitaire.»

Production sur Le roi perdu devrait démarrer au printemps de 2021.

Articles sympas sur le Web: