Le film Sopranos ne sort plus cette année – Africadaidly

La pré-séquence du film « Sopranos » « The Many Saints of Newark » a vu sa date de sortie repoussée par la distribution Warner Bros.

Le film réalisé par Alan Tayor, avec Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen et John Magaro, qui devait initialement ouvrir le 25 septembre, ouvrira désormais le 12 mars 2021.

La photo se déroule lors des émeutes de Newark de juillet 1967 et se concentre en grande partie sur le combat sanglant entre les Afro-Américains et les Italo-Américains à Jersey à l’époque.

Michael Gandolfini, fils de feu James Gandolfini, succède à son père en tant que jeune Tony Soprano.