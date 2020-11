Le film post-verre de M. Night Shyamalan s’est terminé, voyez comment il a célébré

Vieux est terminé le tournage et comme prévu pour sa date de sortie en juillet 2021! Le réalisateur, scénariste et producteur du film a partagé que la réalisation du film était une «expérience incroyable» se déroulant dans un beau pays avec des gens accueillants. M. Night Shyamalan rentre maintenant chez lui à Philadelphie, mais il a offert aux fans un peu d’espoir pour le tournage du film. De plus, il y a une image intéressante de deux mains, la gauche tenant un objet circulaire alors que le battant dérive dans une piscine. C’est peut-être un indice, mais il est probable que nous ne connaîtrons pas la signification avant un certain temps.