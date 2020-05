Le film Popeye de Genndy Tartakovsky est de retour en développement – / Film

« D’un jeune enfant, j’étais déjà destiné à faire un film », réalisateur Genndy Tartakovsky dit une fois. « Et ce film était Popeye. » Malheureusement, ce projet doit encore se concrétiser – mais cela pourrait être sur le point de changer.

Le cinéaste, qui est derrière des choses comme le Hôtel Transylvanie trilogie, Samurai Jack, Laboratoire de Dexter, et Les Powerpuff Girls, a passé des années à travailler sur un Popeye film pour Sony Pictures Animation, mais cette version s’est finalement effondrée en 2015. Maintenant, un nouveau rapport dit que Tartakovsky développe une fois de plus un film d’animation sur le marin amoureux des épinards, afin qu’il puisse enfin accomplir son destin.

Selon les gens d’Animation Magazine, Tartakovsky fait équipe avec King Features, qui détient les droits cinématographiques de Popeye, « pour revenir à la planche à dessin » sur une version de film. On ne sait pas si ce commentaire de la planche à dessin est juste un jeu de mots, car il s’agit d’un projet animé, ou s’il jette littéralement tout et recommence à zéro.

Tartakovsky a quitté le projet il y a cinq ans, expliquant qu’il se trouvait en désaccord avec le studio sur la direction du film. «Ils voulaient faire Popeye pour la reconnaissance de la marque et j’ai adoré le personnage et j’ai grandi avec lui, donc il y a eu un bras de fer », a-t-il déclaré à l’automne 2015.« Ils voulaient vraiment le mettre à jour, et je ne peux que le mettre à jour un peu avant qu’il ne soit ‘t Popeye plus. «

Sony a commencé à développer un CG Popeye film en 2010, et après le départ de Tartakovsky, le studio a embauché Cliquet & Clank écrivain T.J. Fixman pour prendre une fissure au script. Bien que ce nouveau rapport indique que le projet est de nouveau opérationnel, il y a encore beaucoup de questions qui nécessitent des réponses ici. Je suppose que Sony Pictures Animation est toujours impliqué, car Tartakovsky a actuellement un accord global avec ce studio. (J’ai contacté Sony pour obtenir des éclaircissements.) Mais le brouillon de Fixman est-il toujours en cours? La direction a-t-elle suffisamment changé chez Sony où Tartakovsky peut reprendre sa version d’origine, ou travaille-t-il sur une version totalement différente? Vont-ils conserver les mêmes conceptions de personnages qu’ils ont établies pour la bobine de test de l’itération précédente, ou réimaginer radicalement l’ensemble du film et de ses personnages?

Tartakovsky est une dynamo visuelle bien connue comme l’un des meilleurs directeurs d’action dans toute l’animation. (Il a récemment créé une série pour Adult Swim intitulée Primitif qui supprime tout langage verbal et communique son histoire principalement par des visuels.) Bien que je suppose que de nombreux publics modernes n’ont aucun lien avec Popeye, nous espérons que les compétences de Tartakovsky en tant que narrateur visuel suffiront à inciter les gens à vérifier cela … en supposant que cette version passe bien au travers du gant, bien sûr.

Jetez un oeil à l’ancien de Tartakovsky Popeye test d’animation ci-dessous.

Articles sympas du Web: