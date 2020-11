Le film méchant de Lionsgate va piéger les adolescents dans un film Slasher – / Film

Dans Dernier héros d’action, un enfant est aspiré dans le monde de son film d’action préféré avec Arnold Schwarzenegger. Mais que se passe-t-il si vous vous retrouvez piégé dans un film d’horreur à la place? C’est exactement ce que Lionsgate demandera avec l’acquisition du script d’horreur original Vidéo méchant.

Vidéo méchant se concentrera sur trois adolescents qui louent une cassette VHS maudite et ils se retrouvent coincés dans un film de slasher des années 1980 qui menace de les piéger pour toujours. Cela a l’air génial.

Variety a des nouvelles sur le Vidéo méchant film qui vient d’être repris par Lionsgate. Le script vient de Chris Thomas Devlin, qui n’a qu’un seul crédit de scénario produit à son nom: Le massacre à la tronçonneuse du Texas redémarrage à venir l’année prochaine. J’espère que cela signifie que Devlin sait comment gérer le genre slasher.

Jonathan Levine (50/50, corps chaleureux) envisage le projet de réaliser et de produire, avec sa partenaire de production Gillian Bohrer, mais il n’y a pas encore d’accord pour cela. cependant, Seth Rogen et Evan Goldberg sont à bord pour la production exécutive via leur bannière de production Point Grey avec Josh Fagen et James Weaver. Greg Silverman et Jon Berg produisent également pour Stampede Ventures.

Levine n’est pas étranger à l’horreur, ayant réalisé le film Slasher Tous les garçons aiment Mandy Lane. Il a également une relation de travail avec Rogen et Goldberg, ayant fait équipe avec eux pour 50/50.

Bien que Rogen et Goldberg soient connus pour offrir des comédies notées R comme Bloqueurs, Voisins, Fête de la saucisse, Bons garçons, C’est la fin, et Tir au loin, ils ont élargi considérablement leurs horizons ces dernières années. Non seulement ils ont produit des adaptations de bandes dessinées sombres comme Prédicateur et Les garçons, mais ils travaillent sur un redémarrage animé de Tortues Ninja Teenage Mutant pour Nickelodeon et Paramount Pictures. Et avec Vidéo méchant, maintenant ils s’aventurent dans le genre de l’horreur.

Pour les curieux du titre, «Video Nasty» fait référence à des films d’horreur et d’exploitation à petit budget, distribués sur cassette vidéo et critiqués pour leur contenu violent par la presse, les commentateurs sociaux et diverses organisations religieuses. C’est la National Viewers ‘and Listeners’ Association (NVALA) au Royaume-Uni qui a popularisé le terme, mais il deviendra probablement encore plus connu aux États-Unis avec ce film en route.

Personnellement, je suis une ventouse pour les films où les personnages sont coincés dans des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo ou à différentes périodes. Cette prémisse a été abordée de manière fantastique auparavant, bien qu’avec une approche un peu différente, dans Todd Strauss-Schulson Les dernières filles, ce qui vaut vraiment la peine d’être recherché si vous ne l’avez pas vu.

Les illustrations présentées dans cet article proviennent d’une affiche créée par The Dude Designs, mais elles n’ont rien à voir avec le projet en question. Voyez-le en entier ici.

