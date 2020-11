Le film «  Lost in Space  » est un mystifiant raté de l’ambition à succès – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Perdu dans l’espace (1998)



Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le pitch: Dans cette mise à jour sur grand écran de la série télévisée de science-fiction classique des années 1960, la famille Robinson se lance dans une mission de recherche d’une planète habitable afin de sauver l’humanité alors que la Terre succombe à la pollution et au réchauffement climatique. Mais leur voyage est déclenché par une organisation terroriste utilisant l’opportuniste Dr Smith pour mener à bien leurs plans infâmes de sabotage de la mission. Coincée dans un espace inexploré, la famille est confrontée à diverses menaces, y compris des extraterrestres et des déplacements temporels, mais leur plus grande menace pourrait provenir de leur propre équipage.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Si vous recherchez un exemple de film qui a des ratés sur tous les cylindres, ne cherchez pas plus loin que Perdu dans l’espace. Bien que nous aimions surtout souligner les films dans The Quarantine Stream qui valent la peine d’être visionnés pour apporter une sorte de contribution louable à la culture pop, dans ce cas, c’est un film qui vaut la peine d’être regardé juste pour voir comment tant de choses peuvent aller si mal, même quand il y a des éléments intéressants qui auraient pu permettre un bon redémarrage sur grand écran de la science-fiction classique.

Perdu dans l’espace se sent désespéré de se connecter avec le jeune public de la fin des années 1990. De la tentative de mettre à jour effrontément les effets ringards de la série originale avec des effets générés par ordinateur de pointe à la bande-son frénétique infusée de techno, ce film essaie tellement d’être cool. Si vous avez besoin de plus de preuves de cela, ne cherchez pas plus loin que Matt LeBlanc qui tente de lancer sa carrière d’action en tant que major Don West. Malheureusement, rien de tout cela ne cache le fait que le film est un gâchis absolu qui ne peut pas décider s’il veut être Guerres des étoiles, Blade Runner, ou Extraterrestre, et il échoue lamentablement quand il essaie d’être les trois.

Peut-être le plus gros problème avec Perdu dans l’espace c’est à quel point ils ont essayé de s’appuyer sur des effets générés par ordinateur. À l’époque, c’était le film le plus cher que New Line Cinema ait réalisé, et ce film était censé avoir le plus d’effets spéciaux de tous les films à ce jour. Mais leur désespoir d’être si avancé n’a pas joué en sa faveur, et les effets numériques qui sont venus peu de temps après dans des films comme La matrice et Star Wars: La menace fantôme Cela ferait honte, en particulier en ce qui concerne le singe de l’espace à changement de couleur Blarp, ​​qui n’a même pas l’air complètement rendu dans certaines scènes. Et ne me lancez même pas dans la version gigantesque et araignée du Dr Smith, un hybride horrible rendu encore plus terrifiant par certains des pires effets visuels jamais vus par un blockbuster.

Là encore, il est fascinant de voir à quel point les acteurs sont froids et sans vie lorsqu’ils sont ensemble. William Hurt, Mimi Rogers, Heather Graham, Lacey Chabert, et Jack Johnson jouent la famille Robinson, et ils n’ont absolument aucune chimie. Ils se sentent comme des étrangers. À tout le moins, Matt LeBlanc et Gary Oldman semblent penser qu’ils font un film censé être ringard comme la série originale. Eh bien, Oldman le fait probablement intentionnellement, et LeBlanc fait de son mieux. Même Jared Harris ne sort pas indemne de ce film. Regardez et écoutez attentivement, et vous verrez que toutes ses répliques ont été doublées par un autre acteur. C’est étrange. Et Harris ne le savait même pas avant de regarder le film à la première.

Bien sûr, Perdu dans l’espace n’est pas complètement sans mérite. Les combattants de bulles de la séquence d’ouverture sont des véhicules cool qui prennent le style et l’action de Top Gun dans l’espace. La conception du robot mis à jour est un accessoire de science-fiction formidable, même s’il est complètement révisé pour faire une référence forcée au robot d’origine après avoir été endommagé et réparé par Will Robinson. Ça aide ça Dick Tufeld fournit également sa voix riche et profonde au robot. La conception de production du Jupiter 2, des combinaisons aux armes, est assez élégante. Et enfin, le point de l’intrigue de voyage dans le temps est celui qui fonctionnerait beaucoup mieux dans les films de science-fiction qui sont venus plus tard.

Avec tant de critiques sur lesquelles faire pression Perdu dans l’espace, c’est l’un de ces films qu’il vaut la peine de regarder pour vous rappeler à quel point il peut être difficile de créer un film de science-fiction passable et inspirant, en particulier lorsque vous mettez à jour une propriété de la culture pop vénérée. Heureusement, la série Netflix qui a commencé en 2018 a pris le relais et l’a emmenée dans un endroit nouveau et passionnant, alors au moins nous pouvons remercier le réalisateur. Stephen Hopkins pour avoir montré aux créateurs de l’émission ce qu’il ne fallait pas faire.

Articles sympas sur le Web: