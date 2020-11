Le film La fille qui aimait Tom Gordon sera réalisé par Lynne Ramsay – / Film

Lynne Ramsay entre dans le Stephen King action d’adaptation. le Tu n’as jamais vraiment été là directeur a signé pour diriger l’adaptation de Village Roadshow de La fille qui aimait Tom Gordon, Le roman de 1999 de Stephen King sur une petite fille qui se perd dans les bois. Christy Hall, co-créateur des seres Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça, a écrit le scénario avec Ramsay.

THR rapporte que Lynne Ramsay dirigera La fille qui aimait Tom Gordon. Une adaptation cinématographique potentielle du roman de Stephen King se fait entendre depuis un certain temps maintenant, et pendant longtemps, le légendaire cinéaste d’horreur George A. Romero était attaché à écrire et à diriger le film. Mais Romero est mort avant que le projet ne démarre. Cependant, l’ex-épouse de Romero, Christine Romero, est toujours attachée en tant que productrice à cette dernière incarnation de l’adaptation. Les autres producteurs comprennent Il le producteur Roy Lee de Vertigo Films, Ryan Silbert de Origin Story et Jon Berg à travers Stampede Ventures.

L’un des livres les plus minces de King – il ne fait que 224 pages, ce qui équivaut à une nouvelle pour King – l’histoire suit Trisha McFarland, neuf ans, qui se perd dans les bois du Maine et commence à croire qu’elle est harcelée par une sorte de monstre surnaturel. Ou peut-être que ce n’est qu’un ours. Voici un synopsis:

Lors d’une randonnée de six miles sur la branche Maine-New Hampshire de l’Appalachian Trail, Trisha McFarland, 9 ans, se lasse rapidement des querelles constantes entre son frère aîné, Pete, et sa mère récemment divorcée. Mais quand elle s’éloigne d’elle-même, puis essaie de se rattraper en essayant un raccourci, elle se perd dans un labyrinthe sauvage plein de périls et de terreur. À la tombée de la nuit, Trisha n’a que son ingéniosité pour se défendre contre les éléments, et seulement son courage et sa foi pour résister à ses peurs grandissantes. Pour se réconforter, elle accorde son Walkman aux émissions de matchs de baseball des Red Sox de Boston et suit les performances graveleuses de son héros, le lanceur de secours Tom Gordon. Et quand la réception de sa radio commence à s’estomper, Trisha imagine que Tom Gordon est avec elle – la protégeant d’un ennemi bien trop réel qui a laissé une traînée d’animaux abattus et d’arbres mutilés dans les bois denses et sombres …

Le livre est très intériorisé – Trisha est à peu près le seul personnage et la majorité du livre est à l’intérieur de sa course, des pensées de plus en plus incohérentes alors qu’elle se perd de plus en plus. Cela peut ne pas sembler intrinsèquement cinématographique, mais Ramsay est assez doué pour prendre ce genre de matériel et le transformer en quelque chose d’incroyable. Tu n’as jamais vraiment été là était un type d’histoire très intériorisé et a fini par être l’un des meilleurs films de 2018. L’idée de quelqu’un comme Ramsay prêtant ses talents à ce matériau est passionnante et pourrait faire l’une des meilleures adaptations de King.

