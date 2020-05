Le film Fanning Sisters WWII retardé d’un an! – Africadaidly

Un autre film a été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus.

« The Nightingale » de Sony, avec Dakota et Elle Fanning, a été repoussé hors de 2020 – il sortira maintenant le 22 décembre 2021.

Le film, réalisé par Mélanie Laurent, se déroule à la veille de la Seconde Guerre mondiale et suit la lutte des sœurs pour survivre et résister à l’occupation allemande de la France. L’histoire a été inspirée par les femmes courageuses de la Résistance française qui ont aidé les aviateurs alliés à fuir le territoire occupé par les nazis et à cacher des enfants juifs.

Via ‘Date limite’