Le film d’Oslo mettra en vedette Ruth Wilson et Andrew Scott – / Film

Ruth Wilson et Andrew Scott, qui apparaissent tous deux dans l’adaptation de HBO de Ses matériaux sombres, se réunissent pour un autre projet HBO: Oslo. Basé sur la pièce de théâtre de JT Rogers, qui rédigera également le scénario, le film raconte les discussions secrètes de la vie réelle qui ont conduit aux accords de paix d’Oslo de 1993. Bartlett Sher dirigera le film pendant que Steven Spielberg servira de l’un des producteurs exécutifs.

Basé sur de vrais événements et la pièce de JT Rogers, Oslo suit «les négociations entre des ennemis implacables – les pourparlers secrets, les amitiés improbables et les héroïques discrètes d’un petit groupe mais engagé d’Israéliens, de Palestiniens et d’un couple norvégien qui ont conduit aux accords de paix d’Oslo de 1993». Dans la nouvelle adaptation cinématographique de HBO du réalisateur Bartlett Sher (qui a également dirigé la pièce), Ruth Wilson incarne Mona Juul, une ministre norvégienne des Affaires étrangères; Andrew Scott jouera Terje Rød-Larsen, sociologue norvégien et mari de Mona.

Le reste de la distribution comprend Salim Dau comme Ahmed Qurie, ministre des Finances de l’OLP; Waleed Zuaiter comme Hassan Asfour, associé de Qurie et liaison avec l’OLP; Jeff Wilbusch comme Uri Savir, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères; Igal Naor comme Joel Singer, conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères; Dov Glickman comme Yair Hirschfield, professeur israélien d’économie; Rotem Keinan est Ron Pundak, associé et collègue professeur israélien de Hirschfield; Itzik Cohen comme Yossi Beilin, vice-ministre israélien des Affaires étrangères; Tobias Zilliacus comme Jan Egeland, secrétaire d’État norvégien; et Sasson Gabai comme Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères de l’État d’Israël.

Les producteurs exécutifs incluent Steven Spielberg et Kristie Macosko Krieger de DreamWorks Pictures, David Litvak de Bold Films et Marc Platt; écrivain / co-producteur exécutif, JT Rogers; réalisateur / co-producteur exécutif, Bartlett Sher; co-producteur exécutif, Cambra Overend; producteur, Mark Taylor; Producteurs pour Marc Platt Productions, Jared LeBoff et Adam Siegel; Producteurs de Bold Films, Michel Litvak, Gary Michael Walters et Svetlana Metkina.

« En collaboration avec Steven, Kristie, Marc et Bold Films, nous sommes ravis de travailler avec JT et Bartlett pour adapter leur histoire inspirante primée aux Tony Awards pour l’écran », a déclaré Tara Grace, Vice-président principal, Programmation et films HBO. «Racontant l’exploit remarquable de deux côtés diamétralement opposés se réunissant pour trouver un terrain d’entente, les thèmes d’OSLO sont particulièrement pertinents, et nous ne pourrions être plus heureux d’avoir autant d’artisans vénérés des deux côtés de la caméra travaillant ensemble pour donner vie à cela. . »

En tant que pièce de théâtre, Oslo a été créée à Off-Broadway en juin 2016, puis transférée à Broadway en avril 2017. Aux 71e Tony Awards, elle a remporté le Tony Award de la meilleure pièce.

Articles sympas sur le Web: