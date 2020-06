/ Le film devient sombre aujourd’hui parce que les vies noires comptent – Voici quelques organisations et causes qui ont besoin de votre aide – / Film

Au cours des derniers jours, le personnel de / Film a vu le meurtre de George Floyd aux mains de policiers blancs a provoqué la colère, des manifestations et le dernier combat de notre pays contre le racisme systémique. Nous avons regardé avec horreur, mais aussi avec espoir: seulement tant de sang peut être versé avant quelque chose, n’importe quoi, changements.

Pour cette raison, le site a décidé de participer à Blackout Tuesday. Mis à part ce post, il n’y aura pas d’articles sur le site aujourd’hui. Nous passerons notre journée à réfléchir à la manière dont nous pouvons être des alliés plus efficaces. Nous invitons nos lecteurs à nous rejoindre ou à nous informer sur la manière dont nous pouvons mieux comprendre votre douleur et comment nous pouvons vous aider. Si vous voulez comprendre les bases, cet article de Rachel Elizabeth Cargle vieux d’un an fait un excellent travail pour expliquer le cœur du mouvement de la vie noire. Pour quelque chose de plus directement lié aux nouvelles immédiates, l’ancien président Barack Obama a expliqué comment ces protestations actuelles pourraient conduire à de réels changements.

Si vous pouvez vous le permettre, et seulement si vous pouvez vous le permettre, les organismes de bienfaisance et les causes suivants pourraient utiliser votre soutien dès maintenant. N’hésitez pas à en ajouter davantage dans les commentaires ci-dessous.

Je sais que certains lecteurs pourraient être en désaccord avec cela. « Qu’est-ce qu’un site de cinéma a à voir avec tout ça? » est un message que je pense que nous trouverons dans nos boîtes de réception mercredi matin. Ce qu’un site de cinéma a à voir avec cela, c’est que nous soutenons les voix de nos contributeurs noirs et que nous voulons les amplifier. Ce qu’un site de cinéma a à voir avec cela, c’est que nous soutenons les voix de nos lecteurs noirs et que nous voulons les amplifier. Ce qu’un site de cinéma a à voir avec cela, c’est que nous soutenons les voix de tous les Noirs, qu’ils se soucient ou non des informations sur les films, et que nous voulons les amplifier. Nous avons décidé qu’il était irresponsable de prétendre le contraire, de masquer notre propre douleur et notre colère, et de prétendre que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans les rues de notre pays et ce qui arrive à nos semblables.

Nous faisons cela parce que les vies noires comptent.

