Le film d’Elvis de Tom Hanks toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2021 – Africadaidly

Suggérant que, malgré l’arrêt de la production plus tôt cette année pour accueillir la bataille de la star Tom Hanks contre le coronavirus et la pandémie en cours, le film est toujours sur la bonne voie, Warner Bros a retardé le prochain biopic d’Elvis Presley d’un mois seulement.

Le film réalisé par Baz Luhrmann se déplacera du 1er octobre 2021 au 5 novembre 2021, a annoncé le studio aujourd’hui.

Le film, qui se préparait à tourner en Australie au début de l’année lorsque la star Hanks – incarnant le colonel Tom Parker – est tombé malade, est actuellement en pause jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus soit terminée.

Le film, qui explore la croissance de la légende séminale du chanteur pauvre en terre à l’icône mondiale, vu à travers le prisme de sa relation complexe pendant deux décennies avec le manager Parker, met en vedette Austin Butler dans le rôle de Presley.

Butler, dont les crédits incluent « The Dead Don’t Die » et « Once Upon a Time in Hollywood », a parié Ansel Elgort, Miles Teller et Harry Styles pour le rôle du crooner Hound Dog.

«Je savais que je ne pourrais pas faire ce film si le casting n’était pas tout à fait exact, et nous avons recherché à fond un acteur capable d’évoquer le mouvement naturel singulier et les qualités vocales de cette star hors pair, mais aussi la vulnérabilité intérieure de la artiste », a déclaré Luhrmann dans un communiqué à Deadline. «Tout au long du casting, ce fut un honneur pour moi de rencontrer un si vaste éventail de talents. J’avais entendu parler d’Austin Butler grâce à son rôle remarquable en face de Denzel Washington dans L’Iceman Cometh à Broadway, et à travers un voyage de tests d’écran et d’ateliers de musique et de performance, je savais sans équivoque que j’avais trouvé quelqu’un qui pouvait incarner l’esprit de l’une des figures musicales les plus emblématiques du monde. «

Hanks, maintenant de retour aux États-Unis, s’est remis du coronavirus.