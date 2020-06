Le film de Patty Jenkins Justice League a été offert, mais elle a réussi – / Film

Quand Wonder Woman sorti en salles en 2017, il est devenu un succès retentissant, gagnant des critiques élogieuses et réalisateur Patty Jenkins la réalisatrice la plus prospère travaillant à Hollywood aujourd’hui. La touche légère de Jenkins et le ton sincère du film ont marqué un tournant pour les films DC de Warner Bros. Il n’est donc pas étonnant que le studio offre à Jenkins la possibilité de diriger l’une de leurs plus grandes propriétés de super-héros. Jenkins a révélé que Warner Bros. lui avait offert un Ligue de justice film, mais elle a finalement refusé. Cependant, il n’est pas clair si le Ligue de justice projet qui lui a été proposé aurait remplacé ou était une suite du film de Zack Snyder en 2017, qui était en préparation en même temps que Jenkins Wonder Woman.

Dans une interview accordée au magazine français Premiere (via Comic Book), Jenkins a révélé que Warner Bros lui avait proposé de réaliser un Ligue de justice film. Mais la cinéaste a refusé, car elle n’était pas intéressée par la réalisation d’un film d’équipe de super-héros. Jenkins a déclaré:

«J’adore les bandes dessinées, mais je suis venu aux super-héros à travers les films. Il y a en moi cette envie d’émuler par rapport aux films que j’ai vus enfant. Un certain esprit qui régnait à cette époque. Est-ce pertinent lorsque je tire? Je ne sais pas. Le fait est que, contrairement aux autres réalisateurs, je ne me soucie pas vraiment des univers partagés, de la continuité et de ce genre de détails. J’ai été contacté pour faire un film Justice League dans le passé, et il ne me connecte pas. Trop de personnages. «

On ne sait pas si cela Ligue de justice Le film aurait été une suite directe du film de Snyder en 2017, ou si elle aurait repris la direction au lieu de Joss Whedon, après que Snyder ait dû quitter le projet en raison d’une tragédie personnelle. Ou cela aurait pu être un tout nouveau Ligue de justice projet entièrement, comme la mort de Guillermo del Toro Justice League Dark.

D’après ce que Jenkins décrit d’avoir à jongler entre «univers partagés, continuité et ce genre de détails», il semble que cela aurait pu être une saga principale Ligue de justice film et non un film autonome comme Joker. Mais aussi agréable que ce serait pour Jenkins de mettre sa touche légère sur un Ligue de justice film, c’est probablement pour le mieux, car le réalisateur nous donnera le prochain Wonder Woman 1984 et au moins une autre aventure solo pour la princesse Themysciran.

Jenkins semble apprécier le contrôle total de ses films, ce qui explique sa sortie de Marvel Thor: Le Monde des Ténèbres, qu’elle a également abordée dans l’interview. «Cela montre immédiatement si un réalisateur ne peut pas imposer sa vision. Lorsque c’est le cas, j’ai l’impression que ces gens font un travail différent de moi », a déclaré Jenkins. «Mais avec Wonder Woman 1984, je pense avoir fait exactement ce que je voulais. Et puis, tout ce dont un film de super-héros a besoin me vient naturellement: j’adore tourner de grandes scènes d’action contre de superbes décors. J’aime vraiment bien ça. »

Wonder Woman 1984 est sur le point de sortir en salles 14 août 2020.

