Le film de Bride Of Frankenstein écrit par David Koepp respire toujours

Épouse de Frankenstein devait faire partie de l’Univers universel des monstres sombres, la tentative infructueuse d’essayer de créer un univers connecté de style MCU avec leurs célèbres monstres. Écrivain David Koepp a été chargé de ramener la mariée sur les écrans, et il s’avère qu’il y travaillait toujours pendant la quarantaine. Il semble qu’il ait trouvé un endroit où le prendre qui conviendrait Épouse de Frankenstein plus dans le petit budget, la prise intime Universal les prend, comme The Invisible Man. Koepp a parlé à Collider du travail qu’il faisait sur le script.

L’épouse de Frankenstein pourrait être intéressante

« C’est une chose que j’ai faite pendant la quarantaine – j’ai ramené Épouse de Frankenstein dans un endroit où j’ai toujours voulu que ce soit. Universal a été très aimable de me laisser réessayer. Parce qu’ils s’étaient préparés et s’étaient arrêtés dans le fiasco de l’Univers sombre. Eh bien, pas un fiasco, mais déception. J’ai donc une version maintenant et ils ont une version que nous aimons tous vraiment. Je pense qu’ils parlent maintenant aux réalisateurs « , a déclaré Koepp.

Il a également expliqué pourquoi l’Univers sombre ne fonctionnait pas: « Toutes les idées ne fonctionnent pas », a expliqué Koepp. « À leur crédit, ce que j’ai vraiment admiré chez Universal, c’est qu’ils ont levé la main et ont dit: » Tiens bon. Ça ne marche pas. Arrêtons-nous et réfléchissons pendant un an ou deux. » Je pensais que c’était vraiment intelligent. Et les grandes entreprises ne le font pas souvent. Il n’y a pas beaucoup de moments New Coke où ils vont, « Ce n’est pas comme nous l’espérions. Nous allons arrêter et repartir là-dessus autre direction. « »

Comment moderniser un film monstre et le rendre plus ancré et réel? Je suis content de ne pas être celui qui doit le faire. Koepp est un grand écrivain, donc je lui fais confiance, et il a raison: changer de vitesse universel et voir que ce qu’ils essayaient n’allait pas fonctionner et pivoter vers L’homme invisible et construire ce film est une excellente idée. J’espère que cela signifie qu’ils l’ont laissé être plus créatif avec Épouse de Frankenstein.

