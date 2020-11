Le film de Bob’s Burgers crée des défis pour le spectacle – / Film

Non seulement il était censé y avoir Bob’s Burgers film sur grand écran plus tôt cette année, mais il y avait un court métrage musical qui aurait également été diffusé dans les salles de cinéma. Mais malheureusement, la pandémie de coronavirus a ruiné tous ces plans.

Heureusement, le Bob’s Burgers Le film devrait encore arriver dans les salles, et le bon côté est que la pandémie leur a donné amplement pour vraiment peaufiner la coupe finale. Cependant, en tant que créateur Loren Bouchard et animateur superviseur Janelle Momary récemment discuté, le film rend également la production de la série un peu plus difficile.

Loren Bouchard a récemment révélé à Entertainment Weekly les plans d’un Bob’s Burgers court métrage théâtral actuellement en attente. Admissible Mon cul a de la fièvre, le court aurait eu Louise (Kristen Schaal), Tina (Dan Mintz) et Eugene (Eugène Mirman) chantant une chanson du même nom. Il aurait été publié avec l’un des films de Disney / Fox dans les salles de cinéma, mais la pandémie a non seulement ruiné le plan de sortie, mais elle a rendu le sujet du court métrage lui-même un peu moins souhaitable. Bouchard a déclaré:

«Tout d’abord, il n’y a pas de salles pour le sortir et, deuxièmement, quelqu’un voudrait-il voir les enfants de Belcher chanter une chanson intitulée ‘My Butt Has a Fever’? Bien sûr, nous espérons qu’à un moment donné, tout ira bien à nouveau, mais parlons du changement des plans pré-COVID.

Heureusement, la pandémie n’a pas changé leurs plans pour publier le Bob’s Burgers film dans les salles. Bien que Disney ait choisi de donner des films comme Mulan et Pixar Âme une sortie en VOD premium pour les abonnés de Disney +, Bouchard a déclaré qu’ils voulaient vraiment attendre que le film passe dans les salles pour une raison spécifique:

« Nous avons parlé de [streaming] en ce qui concerne le film et nous avons décidé que nous voulions vraiment que le film sorte dans les salles parce que Bob’s est déjà à la télévision. Bien sûr, nous voulons que tout le monde puisse le voir en toute sécurité dans les salles de cinéma. Nous ne voulons pas que quiconque se mette en danger. Mais en supposant qu’il y ait un moment où tout le monde peut retourner au cinéma en toute sécurité, nous sommes enthousiasmés par Bob’s le film étant vu au cinéma, dans le noir avec d’autres personnes, parce que c’est quelque chose que nous n’avons jamais pu faire auparavant.

Cela a fonctionné pour Les Simpsons à hauteur de plus de 536 millions de dollars dans le monde, et même avec de nouveaux épisodes de la série arrivant tout le temps, les fans veulent toujours voir la famille Springfield revenir au cinéma. Mais quand il s’agit de garder Bob’s Burgers en allant fort à la télévision tout en réalisant une adaptation cinématographique de la série, il y a certains défis qui rendent la production de l’émission un peu plus difficile.

Tout d’abord, Bouchard lui-même est très occupé en ce moment. Non seulement il travaille à la fois sur le Bob’s Burgers film et émission de télévision (y compris le prochain 200e épisode), mais il est également producteur exécutif sur Parc central sur Apple TV + et la prochaine série animée FOX Le Grand Nord. Mais c’est le Bob’s Burgers film que Bouchard appelle «une bête unique en soi à bien des égards».

Plus précisément, travailler simultanément sur le film et l’émission télévisée a rendu le processus d’écriture un peu plus difficile. Bouchard a élaboré: « Lorsque vous travaillez sur le film, vous essayez simultanément d’éviter des choses [on the show] que vous ferez dans le futur. Donc, vous devez vraiment enfiler l’aiguille en fonction des épisodes que vous cassez. À tout moment, non seulement vous ne devez pas répéter les épisodes précédents, mais vous ne devez pas marcher sur ce futur film. » Cependant, la production du film offre le Bob’s Burgers équiper certains avantages par rapport à travailler sur le spectacle. L’animatrice superviseur Janelle Momary a expliqué comment le film leur a donné la possibilité de «revenir en arrière et de peaufiner, d’affiner chaque mot et chaque image». Habituellement dans le monde trépidant de la production télévisuelle, l’équipe de Bob’s Burgers n’a pas beaucoup de temps pour terminer un épisode. Mais avec le film, Momary a expliqué: «Nous avons le temps et les ressources parce que nous sommes capables de le voir dans un espace différent et nous pouvons voir dans un théâtre et voir ces pixels et vous ne voulez pas non plus qu’ils passent. Je pense que la télévision nous a mis en place pour faire le film de manière très rentable et efficace, et le film nous a amenés à jeter un œil à la série avec un ensemble différent d’objectifs créatifs et comment ils peuvent en tirer davantage chaque instant. »

En ce qui concerne la production sur le Bob’s Burgers film, ils n’ont dû s’arrêter que pendant cinq jours en mars, car ils ont compris comment commencer à produire le film (et la série) à distance. Maintenant, ils ont beaucoup de temps pour tout mettre en ordre, car à partir de maintenant, le Bob’s Burgers le film devrait sortir dans les salles le 9 avril 2021. Mais avec Ghostbusters: l’au-delà évacuant déjà sa date de sortie en mars 2021, nous verrons si cette date tient bon pour Disney / Fox.

