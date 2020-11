Le film de 1939 Mulan est toujours le plus amusant

Mulan rejoint l’armée est la première version cinématographique disponible de l’histoire de Mulan. Il y avait deux films muets avant lui, mais ils sont perdus. C’est le premier film parlant de l’histoire, réalisé en 1939, et c’est toujours la version de film la plus amusante.

2020 a été une année exceptionnelle et désordonnée Mulan. Avec le remake de Disney en direct de la version animée de 1998 et environ quatre autres versions en direct et une autre version animée, les cinq derniers n’ont été fabriqués et sortis qu’en Chine. Après les avoir tous vus, je peux dire qu’aucun d’entre eux n’était très bon. Cela me ramène à Mulan rejoint l’armée.

L’original Ballade de Mulan à partir d’environ 400 après JC a été transmis oralement avant d’être écrit et publié sous la dynastie Tang plus de deux siècles plus tard. Mulan rejoint l’armée pour que son père malade n’ait pas à le faire, combat la guerre déguisé en homme, puis rentre chez lui lorsque la guerre est finie et enfile à nouveau une robe, surprenant ses camarades de l’armée qu’elle était une femme depuis le début. C’est assez rare, ce qui a donné aux écrivains, romanciers et films ultérieurs beaucoup d’espace entre les deux pour y injecter toutes sortes de thèmes et d’idées, souvent à des fins de propagande. Les films ne sont pas différents. Ce sont tous de la propagande nationaliste chinoise. Celui-ci est également le premier film de propagande féministe manifeste.

« Mulan rejoint l’armée » a présenté les principaux tropes de cinéma

Mulan rejoint l’armée a été faite lorsque le Japon déclarait la guerre à la Chine et a été considérée comme une pièce de propagande exhortant les hommes de la Chine à se joindre à la lutte contre les Japonais. Mulan rejoint l’armée pour combattre les nomades envahisseurs, ici pas vraiment nommés Mongols ou tribus Ruran mais faisant clairement référence à l’invasion japonaise. Les généraux corrompus et incompétents rappellent délibérément le gouvernement chinois corrompu et incompétent et les chefs de guerre. Mulan obtient la permission de ses parents de rejoindre l’armée à la place de son père. C’est le dessin animé Disney de 1998 qui a introduit le trope qu’elle se faufile. Le film est également la version la plus féministe de l’histoire de Mulan.

Lorsque l’histoire commence, Mulan est déjà douée pour se battre et chasser, ne recule pas devant les railleries sexistes et fait fréquemment des anneaux autour des hommes qui essaient de la déranger. Quand elle rejoint l’armée, les autres soldats se moquent d’abord d’elle pour être trop girly, et elle continue à les battre au combat. Contrairement aux versions de films modernes, Mulan ne se sent jamais déprimé ni aucun doute ou angoisse. Elle est Wonder Woman ici. Il y a même une scène où elle se faufile dans un camp ennemi «déguisée» en femme, flirte avec quelques soldats ennemis avant de les poignarder à mort. Elle ironise même: « C’était amusant! » Ce film était aussi la première fois qu’on lui donnait un intérêt amoureux sous la forme d’un camarade soldat et officier qu’elle épouse une fois la guerre terminée. Presque tous les films suivants de Mulan ont pris cette réplique de celui-ci, y compris celui de Disney.

Le premier film Mulan qui comptait vraiment

Mulan rejoint l’armée a été abattu à Shanghai dans des circonstances extrêmement difficiles puisque les Japonais étaient littéralement aux portes de la ville. La majorité des réalisateurs et stars de cinéma de Shanghai avaient quitté la ville et le producteur a fini par recruter le scénariste et la star de Hong Kong. Le film a été un succès à la fois critique et commercial et en a fait sa principale Nancy Chan alias Chen Yunshang, une étoile. Elle fait ressembler à Mulan amusement. En tant que l’un des premiers films de propagande féministe, ce n’est pas mal. Le prochain film de Mulan n’apparaîtra qu’en 1964, lorsque Shaw Brothers produit Dame générale Hua Mulan, qui a refait cette histoire comme un opéra de Pékin, ce qui en fait la première comédie musicale de Mulan avant le dessin animé de 1998 de Disney.

Mulan rejoint l’armée est actuellement dans le domaine public et a été publié sur YouTube. La chaîne Modern Chinese Cultural Studies en a une copie avec des sous-titres en anglais décents.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!