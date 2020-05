Le film Clouds passe de Warner Bros à Disney + – / Film

Dans un geste surprenant, Des nuages, un film qui devait à l’origine être sorti en salles par Warner Bros., ira désormais directement à Disney +. Faire passer un film des salles de cinéma au streaming n’est pas la partie surprenante – nous en voyons beaucoup de nos jours. Mais il est curieux que Warner vende cela à un autre service de streaming lorsqu’ils auront leur propre service de streaming – HBO Max – prêt à être lancé ce mois-ci.

Disney + vient de marquer les droits de Des nuages, un film qui a été initialement créé chez Warner Bros. Il n’y a pas encore de date à laquelle le film pourrait être diffusé, mais il devait initialement ouvrir dans les salles ce mois-ci. Des nuages se concentre sur l’histoire vraie de Zach Sobiech, «un jeune de 17 ans doué musicalement vivant avec un cancer des os rare (ostéosarcome). Le film suit le parcours de Zach au cours de sa dernière année alors qu’il parcourt les complexités de l’amour, de l’amitié, de la famille et laisse un héritage musical. Les stars du cinéma Fin Argus comme Zach Sobiech, Sabrina Carpenter comme son meilleur ami et compagnon de groupe Sammy, Madison Iseman comme la petite amie de Zach Amy, Thomas Everett Scott et Neve Campbell comme ses parents, Laura et Rob. «

Le film est une adaptation du livre Voler un peu plus haut: comment Dieu a répondu à la petite prière d’une maman d’une manière très importante par Laura Sobiech. Voici le synopsis du livre:

D’accord, Seigneur, tu peux l’avoir. Mais s’il doit mourir, je veux que ce soit pour quelque chose gros. Je veux que la vie de quelqu’un soit changée pour toujours. C’est ce que Laura Sobeich a prié quand elle a découvert que son fils de dix-sept ans n’avait plus qu’un an à vivre. Avec cette prière désespérée, elle a remis son fils à la volonté de Dieu. À ce moment-là, Zach Sobiech n’était qu’un autre adolescent aux prises avec le cancer. Lorsque sa mère lui a dit de penser à écrire des lettres d’adieu à sa famille et à ses amis, il a plutôt décidé d’écrire des chansons. L’un d’eux, Clouds, a capturé des cœurs et changé non pas une vie mais des millions, faisant de lui une sensation internationale. Mais l’histoire de Zach ne concerne pas seulement la musique. C’est un témoignage de ce qui peut arriver lorsque vous vivez comme si chaque jour était le dernier. C’est une histoire sur l’esprit humain. Il s’agit de la façon dont Dieu a utilisé un garçon mourant d’une petite ville du Minnesota pour toucher le cœur de millions de personnes, y compris de hauts dirigeants de l’industrie musicale, de grands artistes de la musique, des présentateurs de nouvelles, des animateurs de talk-show, des acteurs, des prêtres et des pasteurs et des écoliers à travers le monde. globe.

Cela ressemble beaucoup à un film confessionnel à la Dieu n’est pas mort, ce qui rend son achat par Disney + doublant surprenant. Mais ces films ont tendance à très bien fonctionner au box-office, et Disney veut probablement se lancer dans ce domaine.

« Je suis tombé amoureux de la joie et de l’esprit contagieux de Zach il y a sept ans quand j’ai fait un court documentaire sur sa vie », a déclaré Des nuages réalisateur Justin Baldoni. «Juste avant son décès, je lui ai promis de faire tout ce que je pouvais pour que le monde entende sa musique. À l’ère de COVID-19, avec l’avenir de l’industrie du théâtre dans les airs, il était extrêmement important pour moi de veiller à ce que le message d’espoir, de foi et de triomphe de Zach face à l’adversité ait vraiment l’occasion de toucher autant de cœurs. autour du monde que possible. C’est pourquoi je suis ravi de travailler en partenariat avec Disney + pour mon premier film sous notre bannière Wayfarer Studios, car c’est la maison et la plate-forme idéales pour faire découvrir au monde l’histoire incroyable de Zach. «

Ricky Strauss, président, Content & Marketing, Disney +, a ajouté: «Justin a créé un hommage poignant et édifiant à Zach, dont l’histoire nous montre le pouvoir de l’optimisme, de la musique et de la connexion humaine. Alors que notre équipe recherche dans le monde des histoires qui divertissent et inspirent, Des nuages est un ajustement fantastique pour Disney + et notre public mondial. «

Articles sympas du Web: