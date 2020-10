Le film Black Phone fait appel au réalisateur Scott Derrickson – / Film

Sinistre équipe C. Robert Cargill et Scott Derrickson sont prêts à répondre Le téléphone noir. La paire adaptera la nouvelle en Joe Hill dans un long métrage pour Blumhouse, avec Derrickson réalisant un scénario qu’il a co-écrit avec Cargill. Mason Thames (Pour toute l’humanité) et Madeleine McGraw (Histoire de jouets 4, Secrets de Sulphur Springs) sont sur le point de jouer dans l’adaptation, qui raconte l’histoire d’un garçon kidnappé qui reçoit un appel fantomatique sur le téléphone cassé situé dans le sous-sol où il est retenu captif.

Le téléphone noir est apparu dans l’excellente collection d’horreur de Joe Hill Fantômes du XXe siècle, et maintenant il se dirige vers l’écran. Scott Derrickson, directeur de Sinistre, Docteur Strange, et plus encore, dirigera le film, en utilisant un scénario qu’il a co-écrit avec un collaborateur fréquent C. Robert Cargill. Dans la nouvelle, un jeune garçon est kidnappé et enfermé au sous-sol. Dans sa cellule au sous-sol se trouve un vieux téléphone qui ne fonctionne manifestement pas. Et pourtant… le téléphone se met soudain à sonner. Voici le synopsis officiel:

John Finney est enfermé dans un sous-sol taché du sang d’une demi-douzaine d’autres enfants assassinés. Dans la cave avec lui se trouve un téléphone ancien, déconnecté depuis longtemps, mais qui sonne la nuit avec les appels des morts…

Ce n’est pas mon histoire préférée en Fantômes du XXe siècle (ce serait Meilleure nouvelle horreur), mais il a ses moments, et en tant que fan de Sinistre, Je suis vraiment ravi de voir ce que Derrickson et Cargill font avec ce matériel. Cargill s’est tourné vers Twitter pour promouvoir le projet:

L’histoire courte de Joe est incroyable. Scott et moi parlons de le faire depuis près d’une décennie maintenant. Un enfant kidnappé. Un sous-sol insonorisé et effrayant. Un téléphone ancien et déconnecté. Puis, quand la nuit tombe, le téléphone sonne. – C. Robert Cargill (@Massawyrm) 30 octobre 2020

Et Derrickson a ajouté que nous pouvons nous attendre à ce que le film soit Classé R, si c’est quelque chose qui vous intéresse. Mason Thames et Madeleine McGraw ont été choisis dans le film, et je peux honnêtement dire que je n’ai aucune idée de qui est l’un ou l’autre de ces jeunes acteurs, mais c’est bien. Thames joue probablement le personnage principal John Finney, et si je devais deviner, je dirais que McGraw joue la sœur de John Finney, qui a un petit rôle dans l’histoire (son rôle a peut-être été élargi pour l’adaptation cinématographique, cependant) .

Derrickson, Cargill et Jason Blum, pour Blumhouse, produisent le film. Universal et Blumhouse présenteront Crooked Highway Production, et Joe Hill est un producteur exécutif. Et je suppose que la grande question ici est: est-ce que ce sera le film qui obtiendra finalement une adaptation de Joe Hill, n’est-ce pas? Je n’ai encore été impressionné par aucune des adaptations précédentes de Hill – Cornes était bla, Dans les hautes herbes était divertissant mais désordonné, et j’ai perdu tout intérêt pour NOS4A2. Croisons les doigts pour que Derrickson et Cargill réussissent là où d’autres ont échoué.

