Le film Animorphs perd ses créateurs à cause des différences créatives – / Film

le Animorphes film a perdu les créateurs originaux de la série. Animorphes co-créateur Michael Grant, qui a co-écrit les romans de science-fiction avec sa femme Katherine Applegate (écrivant ensemble sous le nom de KA Applegate), a révélé qu’ils se séparent de la prochaine adaptation cinématographique sur les différences créatives.

Animorphes Le co-créateur Michael Grant a partagé que lui et Applegate, qui écrivaient ensemble sous le nom de KA Applegate, avaient quitté la prochaine adaptation cinématographique de leur célèbre série de science-fiction pour enfants, qui sera adaptée par le producteur. Erik Feig et sa bannière de production Picturestart avec Scholastic Entertainment.

«Avec une grande tristesse, nous avons décidé de ne plus participer à la [Picture Start] effort », a tweeté Grant mardi, annonçant sa décision de couper les liens avec le film. «Nous publierons peut-être une explication complète sur Reddit plus tard, mais pour l’instant, allons-y avec des« différences créatives »», a-t-il ajouté.

#ANIMORPHSmovie mise à jour: Avec une grande tristesse, nous avons décidé de ne plus participer à la @picturestart effort. Nous pouvons publier une explication complète sur Reddit plus tard, mais pour l’instant, allons-y avec des « différences créatives ». Si vous voulez une idée générale, voir: https://t.co/GdBdtswA5h – Michael Grant INSCRIVEZ-VOUS et VOTEZ! (@MichaelGrantBks) 27 octobre 2020

Grant a dirigé ses disciples vers le post de l’auteur Rick Riordan où il a révélé son expérience avec le Percy Jackson des films, des adaptations qui ont tristement bouché la vision originale de Riordan. L’implication de Grant est assez claire: lui et Applegate ne pouvaient pas s’entendre sur la direction créative avec Picturestart, au point que le Animorphes le film sera probablement méconnaissable à partir des livres originaux.

Mais dans un tweet de suivi, Grant a précisé que Picture Start «n’est pas à la hauteur de quelque chose de néfaste».

« Les décisions dans lesquelles nous espérions participer ont été prises sans nous – tout comme leur droit légal », a déclaré Grant. « Mais nous avons une politique: nous ne réclamons ni n’acceptons de crédit pour des choses que nous n’avons pas réellement faites. » Grant a ajouté qu’il souhaitait le meilleur du film, mais en raison du fait que Picture Start ne laisse pas assez d’espace pour les commentaires des créateurs, il a estimé qu’il était préférable de s’éloigner du projet dans son ensemble.

Comme nous ne faisions ni ne contribuions rien, nous avons renfloué. L’alternative était de prétendre à vous les gens que nous étions en train d’être brillants. Et bien non. Ce serait idiot. Nous souhaitons @picturestart le meilleur. Nous espérons qu’ils feront un excellent film. – Michael Grant INSCRIVEZ-VOUS et VOTEZ! (@MichaelGrantBks) 28 octobre 2020

le Animorphes La série se compose de 54 livres publiés de 1996 à 2001. L’objectif principal est cinq adolescents Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias, et un extraterrestre appelé Aximili-Esgarrouth-Isthill (surnommé Axe), dont la race connue sous le nom d’Andalites a créé le technologie de transformation qui leur permet de se transformer en animaux. Les adolescents forment une force de frappe défendant la Terre contre la conquête des extraterrestres, se transformant en différents animaux dans chaque livre. Mais malgré cette prémisse stupide, les livres ont été loués pour leurs représentations déchirantes de la guerre, se terminant par une résolution étonnamment sombre.

Cette fin et les aspects les plus sombres du livre peuvent être la source de discorde entre les créateurs et la société de production, bien que ce soit en grande partie ma spéculation. L’adaptation de la série télévisée, qui a duré deux saisons de 1998 à 2000, n’a pas non plus atteint cette sombre conclusion et peut-être que Picture Start n’est pas prêt à pénétrer dans ce territoire plus sombre.

Articles sympas sur le Web: