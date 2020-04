Le festival du film Fantasia 2020 en ligne – / Film

La saison des festivals de films approche, mais il sera très difficile pour la plupart des festivals de respecter leurs plans habituels cette année. Dans cet esprit, le Festival du film Fantasia, qui se déroule traditionnellement à Montréal, au Québec, a décidé de passer au numérique cette année. Pendant ce temps, la Suisse Festival du film de Locarno est officiellement annulé cette année, et mettra en place une initiative pour soutenir le cinéma indépendant.

Fantasia en ligne

Le Festival international du film Fantasia espérait être lancé le 16 juillet de cette année, mais les circonstances entourant la pandémie de coronavirus ont rendu cela impossible. Au lieu de cela, le festival sera entièrement en ligne cette année. Ils se sont associés à Festival Scope et Shift72 via leur plateforme de festival en ligne nouvellement lancée, offrant des DRM de qualité studio qui seront conformes à la MPAA, fonctionnant selon les normes de sécurité de la Motion Picture Association of America.

Plusieurs projections Fantasia 2020 seront présentées «avec un accès en temps réel, offrant une sécurité accrue à la programmation numérique avec une attention particulière à recréer l’énergie et le sens de l’expérience partagée qui rendent les festivals si vitaux et aimés. Cette opportunité unique permet à Fantasia de programmer des films de genre de premier plan qui n’auraient peut-être pas envisagé autrement des lancements ou des premières en ligne. »

Concernant le passage au numérique, le co-directeur de Fantasia, Mitch Davis, a déclaré:

« Bien que nous soyons tristes de ne pas pouvoir organiser l’événement physique plus grand que nature que nous avions prévu cette année, nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Festival Scope et Shift72 sur une édition virtuelle non conventionnelle. Ils ont relevé avec enthousiasme tous les défis que nous leur avons lancés, en particulier quand il s’agit de faire en sorte qu’un grand nombre de nos projections soient des événements en direct en temps réel au lieu de l’approche de streaming habituelle. Cela rendra les choses beaucoup plus excitantes et contribuera grandement à maintenir l’intensité et l’engagement de l’expérience en personne dans un univers en ligne. »

Le festival numérique espère être une expérience d’événement en direct diffusée directement dans les foyers, avec des intros de cinéastes et des questions et réponses avec le public, des panels en direct, etc. Aussi: les projections seront géobloquées pour le public canadien et accessibles uniquement à l’intérieur du pays. Le festival virtuel se déroulera 20 août par 2 septembre 2020. La première vague de titres Fantasia sera annoncée en mai.

Locarno annulé

Un festival qui ne sera pas mis en ligne est Locarno. Le festival d’été suisse aurait célébré sa 73e année en 2020, mais a été annulé en raison de restrictions imposées par le gouvernement suisse. Le festival est connu pour ses projections en plein air, ce qui explique pourquoi les organisateurs ont décidé de ne pas opter pour une option en ligne. La directrice artistique de Locarno, Lili Hinstin, a déclaré à Variety:

«Pour nous, la priorité était de sauver l’aspect physique du festival, qui pour nous est très étroitement lié à son (cadre) car le public de Locarno est dans cet endroit étonnant entre un lac et une montagne où vous avez la Piazza Grande avec ce gigantesque écran. »

Au lieu d’un festival, Locarno propose une initiative qui décernera des prix pécuniaires aux «réalisateurs dont les films ont été bloqués par la pandémie et souffrent donc d’un préjudice économique». Les prix seront basés sur la «valeur artistique» et présenteront «un léopard spécial pour un réalisateur international; un léopard spécial pour un film suisse et d’autres prix et formes de soutien. » Les détails sont encore en cours d’élaboration.

