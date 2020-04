Le festival du film de Venise 2020 se déroule toujours comme prévu en septembre – / Film

À Venise, faites comme d’habitude: prévoyez de tenir votre festival international du film cette année malgré la pandémie de coronavirus (COVID-19). le Festival du film de Venise prévoit toujours de tenir son édition 2020 comme prévu en septembre, malgré les craintes liées à la propagation de la pandémie de coronavirus, qui a annulé ou reporté des festivals à travers le monde, y compris le prestigieux Festival de Cannes. Mais malgré les informations selon lesquelles Venise et Cannes pourraient collaborer dans une initiative commune, le président de l’organisation mère de Venise a fermé la possibilité.

Le festival du film de Venise prévoit toujours de se dérouler dans son créneau horaire habituel de septembre, selon Variety. Le festival annuel du film de Venise, qui est considéré comme le plus ancien festival du film du monde, se tient généralement en septembre. Le président de l’organisation mère du festival, la Biennale de Venise, Roberto Cicutto a confirmé que le festival 2020 gardera cette tradition. Cicutto a confirmé les dates du 2 au 12 septembre du 77e Festival du Film de Venise avec l’agence de presse italienne ANSA.

Le festival avait récemment rejeté l’idée de passer au numérique – malgré certains festivals comme SXSW et TIFF s’ouvrant à l’idée – et il semble également rejeter la perspective d’un report face à la pandémie de coronavirus, qui n’a montré aucun signe de ralentissement de son se propager bientôt. L’Italie a été l’un des pays les plus durement touchés par la propagation précoce du virus et reste strictement enfermé. Le nombre de morts dans le pays est actuellement de 23 000 et le nombre continue de grimper, bien que de nouvelles infections seraient en plaques et certains espèrent que l’Italie pourrait bientôt sortir de sa crise. Venise semble miser sur cet espoir avec son mois de septembre, malgré le festival du film de septembre, le TIFF, qui envisage actuellement une option numérique. Mais alors que Cicutto admet qu’il s’attend à ce que «la fréquentation étrangère soit nécessairement beaucoup plus petite» que les festivals précédents, Venise continuera de fonctionner normalement. Cicutto a ajouté que la technologie numérique est en train d’être affinée et peut être proposée à la presse étrangère qui ne peut pas y assister en personne.

Cependant, Venise ne prévoit pas de collaborer avec Cannes dans une initiative conjointe – une possibilité que le réalisateur cannois Thierry Fremax a mentionnée en cas d’annulation du festival du film français (ce qui n’a toujours pas été le cas). Cicutto a abattu la collaboration et s’est faufilé dans une fouille à Fremaux pendant qu’il y était, en disant: «Avec Cannes, tout est possible, mais je trouve déconcertant que Thierry Fremaux continue de dire qu’il continue d’examiner la situation et ne dit pas quoi il veut faire. «

« Nous allons de l’avant avec notre programme, et si Cannes réfléchit toujours (à leur plan d’action), il n’y a pas de dialogue », a ajouté Cicutto.

