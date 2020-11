Le FC Goa entame la campagne ISL contre Bengaluru dirigé par Chhetri – Football

in

Un FC Goa nouveau look, renforcé par l’arrivée de nouveaux joueurs étrangers et d’un nouvel entraîneur-chef, entamera sa campagne de Super League indienne avec une vigueur renouvelée lorsqu’il affrontera le redoutable Bengaluru FC à Margao dimanche.

Le FC Goa n’a jamais remporté le très convoité trophée de l’ISL et espère que cette fois-ci, il fera un pas en avant par rapport aux saisons 2018 et 2015, lorsqu’il est devenu finaliste.

Mais ce ne sera pas une tâche facile pour l’entraîneur Juan Ferrando, qui souhaite que le club continue à jouer au football offensif, qu’il a également affiché sous son ancien entraîneur Sergio Lobera.

«Nous continuerions à jouer au football offensif, en jouant le jeu sur le pied avant. C’est la philosophie du club et c’est ce qui m’a vraiment attiré vers ce poste. Il correspond au type de football auquel je crois », a déclaré Ferrando.

Le FC Goa, qui a remporté le League Winners Shield la saison dernière pour devenir la première équipe indienne à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC, s’est séparé des attaquants Ferran Corominas et Hugo Boumous, qui se sont imposés comme redouté les buteurs de l’ISL au fil des ans.

Ils ont ajouté quelques joueurs de qualité, nationaux et étrangers, et leur familiarité avec les conditions du pays leur sera utile pour tenter au moins d’atteindre la phase des barrages.

Le FC Goa compterait sur son attaquant mortel espagnol Igor Angulo pour prouver son courage dès le début.

L’entraîneur a le choix parmi d’autres attaquants comme Aaren D’Silva, Devendra Murgaonkar, Ishan Pandita et Makan Chothe, pour soutenir Angulo.

Goa dispose d’un éventail de joueurs de milieu de terrain solides, le skipper Edu Bedia, qui peut décider du sort du match.

De plus, l’international indien Brandon Fernandes, Lenny Rodrigues, Albert Noguera et Jorge Ortiz devront jouer leur rôle de nourrisseurs.

Le départ de milieux de terrain utilitaires comme Ahmed Jahouh et Hugo Boumous mettrait plus de pression sur Noguera, qui devra s’imposer comme un lien entre Bedia et Angulo.

Ensuite, il y a les défenseurs Ivan Gonzalez et James Donachie, à part les autres défenseurs locaux, pour tenir la ligne et contrecarrer l’attaque de l’opposition.

Ferrando, lors de la conférence de presse d’avant-match, a décrit ses premiers adversaires comme une «très bonne équipe», mais a insisté sur le fait que l’équipe avait un mental positif.

Il a également déclaré que l’équipe devait oublier le record du passé.

«Je pense à mon équipe maintenant, je connais l’histoire de Bengaluru et de Goa. Mais c’est une nouvelle équipe et un nouveau chapitre. Nous devons oublier le passé, le plus important est de penser à notre équipe », a déclaré l’entraîneur-chef.

Edu a déclaré que l’équipe s’était bien préparée pour ce match et que Bengaluru était une équipe forte mentalement et physiquement.

Leur milieu de terrain Lenny Rodrigues a déclaré que cette saison serait différente puisqu’ils ont un nouvel entraîneur.

D’un autre côté, Bengaluru, qui a remporté l’ISL une fois, espérerait également un départ gagnant et la contribution de l’attaquant vedette Sunil Chhetri serait la clé.

L’équipe de Bengaluru se vante d’une unité bien équilibrée et sera d’abord un adversaire coriace.

Le Chhetri, très prolifique, peut faire tourner un jeu à lui seul et avec un solide soutien, BFC sera difficile à surmonter.

Un autre rouage important dans la roue de BFC est le gardien expérimenté Gurpreet Singh Sandhu, qui a conservé le record de 11 feuilles blanches la saison dernière. Son rôle serait tout aussi important que celui de Chhetri.

Bengaluru devrait également jouer les attaquants Cleiton Silva et Kristian Opseth.

