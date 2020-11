Le FC Goa cherche à s’attaquer à l’accumulation de matchs – Football

Trois semaines d’entraînement pré-saison pour se préparer à 11 matchs en 45 jours; il est facile de comprendre pourquoi l’entraîneur espagnol du FC Goa Juan Ferrando dit qu’il n’a pas le temps de se détendre. «Je pense à l’équipe 24 heures sur 24, je parle au personnel d’entraîneurs pour se préparer pour la compétition», dit Ferrando avec un sourire ironique lors d’un appel Zoom vendredi.

La congestion des matchs dans ISL7, à partir du 20 novembre avec tous les matchs à Goa, est survenue à cause de Covid-19 qui a retardé le début d’un mois. L’empilement des matchs est plus lourd pour le FC Goa car il jouera également en Ligue des champions asiatique (ACL) 2021, qui se déroulera dans un format encore indécis. Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a déclaré que le calendrier de l’ACL les faisait jouer en Asie de janvier à avril, mais que le calendrier pourrait changer. «L’ISL a été très utile en organisant des matchs jusqu’en janvier (le dernier match du FC Goa aura lieu le 6 janvier), ce qui montre qu’ils veulent que nous jouions ce tournoi», dit-il.

Mais c’est l’année prochaine. « En tant qu’entraîneur de football ou de basket-ball, vous ne pouvez pas penser à deux ou trois mois », déclare Ferrando, 39 ans.

L’ISL revient alors que de nombreux joueurs ont quitté le football depuis mars et n’ont pas pu s’entraîner en raison de verrous durs. Donc, Ferrando craint de ne pas avoir une pré-saison plus longue. «Nous parlons à tous les joueurs. Il y a eu beaucoup de blessures en Europe, en Ligue des champions, en Bundesliga. Beaucoup de jeux signifie beaucoup de stress. Il a été difficile pour de nombreux joueurs de s’entraîner longtemps dans le gymnase ou sur le terrain (à cause du verrouillage). Pas seulement le FC Goa, beaucoup d’équipes auront beaucoup de problèmes. Le programme de récupération est très important », déclare Ferrando qui a remplacé Sergio Lobera ce trimestre.

Les préoccupations de Ferrando ne sont pas hors de propos. Le manque de préparation adéquate de pré-saison a conduit à une poussée des pénalités – 36 jusqu’à présent en 2020-2021 contre 92 en 2019-2020 – une organisation défensive de mauvaise qualité et une augmentation des blessures musculaires en Premier League. Un rapport publié dans The Athletic a répertorié une augmentation de 42% des blessures musculaires en Premier League 2020-21 par rapport à la saison dernière.

L’arrière central australien James Donachie étant le dernier joueur à sortir de la quarantaine obligatoire de 14 jours le 31 octobre, le FC Goa a trois semaines pour se préparer pour son match d’ouverture, contre l’ancien champion du Bengaluru FC le 22 novembre. Interrogé si cela suffisait, milieu de terrain Lenny Rodrigues dit: «Je ne pense pas. Mais nous devons nous adapter. Je suis heureux de pouvoir m’entraîner avec des coéquipiers. Avant cela (pendant le verrouillage), c’était très difficile quand nous pouvions simplement suivre le programme d’entraînement donné par l’entraîneur physique.

Nouvel entraîneur avec une jeune équipe, qui a perdu un certain nombre de joueurs au Mumbai City FC où Lobera est entraîneur, le FC Goa fait deux séances sur le terrain par jour avec une séance de gym facultative dans l’après-midi. «Mon premier travail est d’expliquer la méthodologie à mes joueurs. Cela implique de travailler aux niveaux tactique, physique et mental », explique Ferrando dont l’équipe sera dirigée par le milieu de terrain central espagnol Edu Bedia.

Pour Igor Angulo, cela ressemble à une pré-saison normale. «Matin, soir, vous vous entraînez et (entre) vous vous reposez», confie l’attaquant espagnol qui a fait match nul en Pologne avec Gornik Zabrze pour qui il a marqué 23 buts en 2017-18 et 24 la saison prochaine. «Le défi sera lorsque vous serez enfermé dans un hôtel et que vous aurez un jour de congé et que vous aurez une session par jour. Sur le plan mental, cela pourrait être un problème », explique Angulo, 36 ans, recruté pour remplacer Ferran Corominas.

«25 heures dans un hôtel peuvent être très difficiles pour certains. Les jeunes joueurs voudront parler avec leur famille, être avec leur petite amie. Il y aura beaucoup de stress mais il faut être compact, positif. Ce sont des moments étranges mais tout ira bien », dit Ferrando.

